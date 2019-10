Fahrräder im Visier: An 50 Drahteseln stellen die Polizeibeamten in Finowfurt technische Mängel fest. Meist fehlt die Beleuchtung. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

"Alles in Ordnung!" Polizeikommissar Christian Voigt wünscht Johann Wenghöfer eine gute Weiterfahrt, nachdem er vor der Schule Finowfurt dessen Moped, eine S 50, und dessen Fahrzeugpapiere in Augenschein genommen hat. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Finowfurt (MOZ) Vor jedem Unterrichtsbeginn herrscht Verkehrschaos an der Schule im Schorfheider Ortsteil Finowfurt, in die knapp 500 Mädchen und Jungen gehen. Eltern stoppen ihre Autos auf der Spechthausener Straße, um ihre Kinder herauszulassen. Kinder schlängeln sich auf Fahrrädern oder zu Fuß an der Blechlawine vorbei, in die sich überdies die Schulbusse einreihen. "Auch wenn bisher nichts passiert ist: Ich habe ein mulmiges Gefühl", sagt Torsten Tappert. Der Direktor der einzigen Bildungsstätte außerhalb der Kreisstadt, an der im Altkreis Eberswalde Erst- bis Zehntklässler unterrichtet werden, ist froh über die Polizeikontrolle. "Meine Kollegen und ich sehen es als wichtige Aufgabe an, unsere Schüler immer wieder für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren", betont der Schulleiter. Die professionelle Unterstützung durch die Polizeibeamten könne nur hilfreich sein.

Am Donnerstagmorgen halten sich vor der Finowfurter Schule fast alle Autofahrer an Tempo 30. Nur ein weißer Kleintransporter mit Barnimer Kennzeichen wird mit 48 Kilometer pro Stunde erwischt. "Ich hatte es eilig", entschuldigt sich der Ertappte und zeigt Einsicht. Das Verwarngeld akzeptiert er ohne Murren. Er wird 35 Euro an die Staatskasse überweisen müssen.

Kontrollstelle spricht sich herum

Dass die weitaus meisten Eltern an diesem Morgen vorschriftsmäßig fahren und halten, überrascht Torsten Kulig, den Leiter des zur Inspektion Barnim gehörenden Polizeireviers in Eberswalde, in keinster Weise. "Natürlich fallen wir in unseren Uniformen und Warnwesten schon von Weitem auf. Kontrollen wie diese sprechen sich im Nu herum. Wozu gibt es Handys?", fragt der Polizeihauptkommissar. Entscheidend sei, dass die Anwesenheit der Beamten nachwirke.

Für Johann Roscher (15) ist der Einsatz zur Überwachung des Schulweges besonders spannend. Der Neuntklässler aus Malz bei Oranienburg absolviert seit Montag ein dreiwöchiges Schulpraktikum im Eberswalder Revier. Und darf mit der Laserpistole sogar Autos anpeilen. Allerdings nur übungsweise. "Gerichtsfest wären seine Messungen natürlich nicht", sagt der Polizeiobermeister Lutz Fedder, der sein Praktikum betreut. Noch weiß Johann nicht, ob er dem Beispiel seines Vaters Mirko Roscher folgen will, der als Phantombildzeichner beim Landeskriminalamt in Eberswalde arbeitet. "Ich schwanke derzeit zwischen dem Polizeidienst oder der IT-Branche", verrät der Neuntklässler, der jeden einzigen Augenblick der Verkehrskontrolle genießt.

Lehrreich dürfte der Einsatz der Polizisten vor der Finowfurter Schule auch für die 50 Kinder sein, die angehalten werden, weil ihre Fahrräder erhebliche Mängel ausweisen. Oft fehlt die Beleuchtung. "Das ist gerade im Herbst und Winter, wenn es spät hell und früh dunkel wird, ein nicht zu unterschätzendes Unfallrisiko", hebt Torsten Kulig hervor. Die dadurch heraufbeschworene Gefahr lasse sich mit wenig Aufwand und geringen Kosten verringern. In jedem Baumarkt und bei den Fachhändlern gebe es Beleuchtungssets zum Nachrüsten.

Mit Tempo 70 in der 30er-Zone

Allgemeine Polizeikontrollen bringen es mit sich, dass auch Verkehrsteilnehmer angehalten werden, die alles richtig gemacht haben. In Finowfurt trifft es den S 50-Fahrer Julian Wenghöfer (18). Der Schüler vom Oberstufenzentrum II in Eberswalde, der im Schorfheider Ortsteil zu Hause ist, will eigentlich zum Friseur, als er herausgewunken wird. "Alles in Ordnung", lobt ihn der Polizeikommissar Christian Voigt, als er das silbergraue Moped in Augenschein genommen und die Papiere überprüft hat.

An zehn Kontrollstellen, unter anderem in Eberswalde, Bernau, Wandlitz, aber auch in Hohenfinow, sind die Beamten am Donnerstag im Einsatz. Die Polizisten ahnden 155 Geschwindigkeitsverstöße. "Vor der Kita ,Linden-Zwerge’ in Lindenberg hatte der schlimmste Temposünder 70 Kilometer pro Stunde drauf. 40 km/h zuviel", sagt Polizeihauptkommissar Sebastian Thon von der Pressestelle der Inspektion. Der ertappte Autofahrer habe mit einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot zu rechnen.