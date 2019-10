Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (M;OZ) Zum ersten Kurforum hat Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, am Mittwochabend in der Konzerthalle in St.Georg eingeladen. Ein aktueller Standortnachteil der Kurstadt offenbarte sich gleich zu Beginn der Veranstaltung. Cornelius Obier, Geschäftsführer der Projekt M GmbH, der den Einleitungsvortrag halten und die Moderation übernehmen sollte, steckte im Zug zwischen Berlin und Eberswalde fest. Die Veranstaltung begann daher eine Stunde später. Weil er seinen Anschlusszug nach Bad Freienwalde verpasst hatte, musste er mit dem Auto in Eberswalde abgeholt werden.

Acht Monate vor Aberkennung

"Wir stehen acht Monate vor der möglichen Aberkennung des Kurstadtstatus", sagte Ilka Krüger. Sie habe innerhalb des einen Jahres ihrer Tätigkeit sehr gut zugehört. Die einen sagten, es sei alles okay, die anderen hegten massive Zweifel, ob Bad Freienwalde das Heilbad-Prädikat wirklich halten kann. Weil ihrer Beobachtung nach die wenigsten Bürger wissen, was der Kurstadtstatus der Stadt bringt, habe sie zum Kurforum eingeladen. Ziel sei es, alle Bürger auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Sie nehme ihre Arbeit "sehr,. sehr ernst", bekräftigte die Tourismus-Chefin "Ich bin nicht nach Bad Freienwalde zurück gekommen, um meine Heimatstadt sterben zu sehen", betonte sie.

Der überspitzte Vortrag von Cornelius Obier kam bei eingefleischten Kurstädtern nicht ganz so gut an. Bad Freienwalde habe zwar viele Angebote mit Moor, hebe sich aber in Konkurrenz mit anderen Moorheilbädern in Brandenburg nicht heraus. "Es fehlt das Alleinstellungsmerkmal", sagte Obier. Die Stadt habe das "Hotel zum Löwen", das kein Hotel mehr sei, das leerstehende Kurtheater, hohen Leerstand in der Königstraße, kein Beschilderungssystem, die Betonbrücke, aber eine imposante Schanzenanlage, die aber nichts für den Kur- und Bäderbetrieb bringe. "Die Stadt hat ein tolles Potenzial, aber viele Leerstände", lautete seine Bilanz. Es gebe in Deutschland 350 Heilbäder, 46 Moorheilbäder, drei davon in Brandenburg. Der Slogan "Bad Freienwalde, das Moorheilbad Berlins", sei zu schwammig. "Es ist unklar, wo sich Bad Freienwalde positioniert", erklärte er. Für die Stadt gebe es drei Wege: als Kurort, als Stadt mit Tourismus ohne Kurstatus oder nur als Wohnstadt. Dies müsse die Stadt aber klarstellen.

Privates Kapital fehlt

In der Podiumsdiskussion wurde deutlich, dass die Bürger zum Heilbad stehen. "Ich kann mir die Stadt ohne Kurstadtstatus nicht vorstellen", sagte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Die Stadt habe die drei wesentlichen Auflagen des Landesfachbeirates erfüllt. "Wir befinden uns nicht im Aberkennungsprozess, wir haben einen Änderungsbescheid mit Auflagen", betonte Lehmann. Was der Stadt fehle sei privates Kapital und private Investitionen. Der Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft stehe zum Kurstadtstatus, betonte deren Vorsitzender Robert Witzke. Das Engagement der Bürger fürs Heilbad, bestätigte Dennis Ferch vom Kurstadt-Dialog, wo die Freienwalder miteinander diskutieren.

Andreas Zimmer von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Brandenburg ging teilweise hart ins Gericht. "Sie müssen nicht mit Maßnahmen dem Landesfachbeirat gefallen, sondern etwas für sich tun", sagte er. Die gesamte Stadt müsse zeigen, dass sie hinter dem Status steht.