Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Die Schülerzahl der Letschiner Theodor-Fontane-Schule ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen. Lernten im Schuljahr 2014/15 dort 261 Schüler in 13 Klassen, so sind es jetzt 321 Schüler in 16 Klassen. Darüber informierte Schulleiter Björn Groß den Sozialausschuss, der im Bioraum der Schule tagte.

Junge Familien ziehen zu

Der Schülerzuwachs sei vor allem im Grundschulteil erfolgt. Ursachen seien zum einen die Integration der Kinder von Flüchtlingsfamilien seit 2015, verstärkt aber auch der Zuzug junger Familien. Kita-Leiterin Jana Behrendt berichtete, dass verstärkt auch ehemalige Letschiner mit ihren Familien in die Heimat zurückkehren. Hinzu kommen die Familien aus Berlin, die ihre Kinder im ländlichen Raum groß ziehen wollen. Noch sei man in der Lage, die Nachfrage nach Kita-Plätzen zu befriedigen.

Für den Oberschulbereich habe man lediglich in einer Jahrgangsstufe Probleme. "Das betrifft die jetzige Lerngruppe 5", sagte Björn Groß. "Wenn es so bleibt, dann haben wir im Schuljahr 21/22 Probleme, eine zweizügige siebte Klasse zu bilden." Für diesen Fall verwies Bürgermeister Michael Böttcher auf die benachbarte Neutrebbiner Oberschule. Dort wurden dank Sonderregelung einzügige siebte Klassen gebildet. Dies werden wir für unsere Schule dann ebenso einfordern", so Böttcher.

Der Schulleiter schilderte die großen Anstrengungen der Fontane-Schule, den Unterrichtsausfall trotz fehlendem Personal so gering wie möglich zu halten. Statt 31 Lehrer gibt es an der Schule nur 27. Das bringe einen Unterrichtsausfall von 85 Wochenstunden mit sich. Man habe deshalb das gesamte pädagogische Personal zur Abdeckung des Fachunterrichtes eingesetzt. Die Ganztagsangebote werden nun ausschließlich mit externen Partnern abgesichert. Die Schule sei sehr dankbar dafür, dass das möglich ist. Der Schulförderverein, Senioren wie Eveline Miethke (Koch- und Backkurs), Sportvereine und Eltern zögen dabei mit.

Dass es trotzdem zu einem zweieinhalbwöchigen Ausfall von Mathe in den 8. Klassen gekommen sei, bestätigte Björn Groß auf Nachfrage der Ausschussvorsitzenden Eveline Miethke. Die Situation sei angespannt.

Hinzu kommen die Herausforderungen im Bereich Sport. Wegen der Sanierung von Sporthalle und Sportplatz treiben die Schüler seit September 2018 in Ausweichquartieren Sport. Die Grundschüler nutzen einen Raum in der alten Schule. Einmal wöchentlich reisen die Oberschüler nach Neuhardenberg, um dort die Turnhalle zu nutzen. Die Gemeinde als Schulträger organisiert die Transporte mit. Wie Bürgermeister Böttcher informierte, werde dies noch das ganze Schuljahr über so bleiben.

Sportzentrum erst im Juni fertig

Erst im Sommer, geplant ist der 26. Juni, sei die Einweihung geplant. Zumal ein Wasserschaden in der Turnhalle die Zeitpläne wieder durcheinandergebracht habe. Auf dem Sportplatz könne der Einbau des Belages für die Laufbahnen auch erst im Frühjahr erfolgen. Im Rahmen einer Führung durch das Schulhaus informierte die Schulleitung über den Investitionsbedarf. Dringend nötig ist die Modernisierung des Physikkabinetts, das auf dem Stand von vor 40 Jahren sei. Bereits im kommenden Jahr werden die Sanitärräume des 1997 errichteten Containeranbaus saniert, in dem sich Hort und Grundschulteil befinden.