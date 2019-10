Dirk Nierhaus

Oberhavel (OGA) Lange Staus sind am Wochenende vorprogrammiert. Auf den Autobahnen in der Region werden von heute Abend, 22 Uhr, bis voraussichtlich Montagmorgen, 5 Uhr, mehrere Abschnitte gesperrt. Die Polizei gibt Tipps, wie der größte Ärger vermieden werden kann.

Brückenbauarbeiten machen eine Vollsperrung der A 10 am Kreuz Oranienburg nötig. Wer in Richtung Dreieck Berlin-Pankow unterwegs ist, wird am Kreuz Oranienburg auf die A 111 bis zur Anschlussstelle Hennigsdorf umgeleitet. Dort besteht die Möglichkeit, zu wenden und auf der A 111 in umgekehrter Richtung bis zum Kreuz Oranienburg zu fahren, wo die Zufahrt zur A 10 in Richtung Dreieck Pankow offen ist. Wer von Pankow in Richtung Hamburg oder Rostock reist, wird am Kreuz Oranienburg auf die B 96 bis zur Abfahrt Oranienburg umgeleitet. Von dort geht es weiter über Germendorf und Schwante bis zur Anschlussstelle Oberkrämer, wo wieder auf die A 10 gefahren werden kann. In Richtung Berlin ist die Anschlussstelle gesperrt.

Zusätzlich werden von heute bis Montagmorgen die A 24 zwischen Neuruppin-Süd und Herzsprung sowie die A 114 zwischen Bucher Straße und Pasewalker Straße gesperrt.

Polizeisprecherin Ariane Feierbach empfiehlt, umsichtig zu fahren. "Und fahren Sie möglichst nicht nach Navi, sondern nach den Umleitungsschildern." Autofahrer sollten grundsätzlich mehr Zeit einplanen.