Manuela Bohm

Havelland (MOZ) "Die Geister sind los" titelt der Milower Ortsteilreport in seiner jüngsten Ausgabe. Er verweist damit auf das Halloween-Spektakel, das die Kameraden der Ortswehr Milow, ihr Förderverein und weitere Organisatoren für den 31. Oktober auf die Beine stellen.

Um 17.00 Uhr beginnt das Fest in Milow, am Bahndamm. Um diese Zeit startet auch der Gruselumzug am Gerätehaus der Feuerwehr in der Schulstraße, der die jüngsten Teilnehmer des Festes zum Bahndamm begleitet.

Bereits Tage vor dem 31. Oktober laden die Kameraden der Mögeliner Wehr auf den Kirchplatz zum Halloweenfest ein. Dort beginnt die Feier am Samstag, 26. Oktober, um 18.00 Uhr. In Wassersuppe wird Halloween bei Heidi’s Getränkestübchen am Mittwoch, 30. Oktober, ab 17.00 Uhr gefeiert. Auch der Steckelsdorfer Enrico Schönfeld lädt in diesem Jahr wieder zu sich ein.

Bei ihm können kleine und große Fürchtenixe das Gruseln an drei Tagen lernen. Die Gestalten des Mittelalter-Halloweens sind vom 31. Oktober bis zum 2. November, jeweils ab 15.00 Uhr, dazu bereit, "Frischfleisch für die Foltermaschinen" einzulassen.