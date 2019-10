Frank Groneberg

Schernsdorf (MOZ) Knapp zwei Wochen ist es jetzt her, dass jemand auf einem Spielplatz in Mixdorf eine zähflüssige Substanz ausgebracht hat, die einen kleinen Hund vermutlich beinahe das Leben gekostet hätte. Um welche Substanz es sich dabei handelt, ist noch immer nicht endgültig geklärt – die Laboruntersuchungen der Kriminaltechnik sind noch nicht abgeschlossen, mit einem Ergebnis wird Ende nächster Woche gerechnet.

Die Zwischenfälle auf dem Spielplatz in Mixdorf – es waren zwei, denn die Substanz ist offenbar zweimal dort ausgebracht worden – sind aber nicht die ersten in der Region. Denn wie die MOZ jetzt erfahren hat, gab es drei Wochen zuvor einen ganz ähnlichen Vorfall in Schernsdorf, ebenfalls auf einem Spielplatz. Dort hat ein Junge brennende Hautreizungen erlitten – verursacht von einer unbekannten zähflüssigen Substanz, die irgendjemand auf der großen Rutsche ausgebracht hatte.

Es ist der Nachmittag des 24. September, ein Dienstag. Susanne Rosenow ist noch nicht zu Hause in Schernsdorf, ihre beiden Kinder – eine fünfjährige Tochter und ein Sohn, acht Jahre alt – werden von den Großeltern betreut. Diese gehen mit ihren beiden Enkeln auf den Spielplatz des Dorfes. Zwei Rutschen aus Edelstahl gibt es hier, dazu mehrere Klettergeräte, eine Seilbahn und andere Spielgeräte. Die Kinder wollen auf die große Rutsche – die verspricht viel mehr Rutsch-Spaß als das kleinere Pendant.

Der Junge klettert als erster hoch, setzt sich, stößt sich ab. Doch er rutscht sehr langsam. Denn was weder die Kinder noch die Großeltern von unten hatten sehen können: Auf der gesamten Rutsche befindet sich ein Schmierfilm. Er ist zähflüssig, schimmert bläulich-grün. Als der Junge unten ankommt, spürt er ein schmerzhaftes Brennen an den Händen. Das Mädchen wird sofort vom Rutschenturm gehoben, bevor es mit dem verdächtigen Schmierfilm in Kontakt kommen kann. Mit Sand versuchen die Großeltern, die Hände und die Kleidung des Jungen von der chemisch wirkenden, ätzend riechenden Substanz zu befreien.

"Meine Eltern haben sofort die Ortsvorsteherin informiert", berichtet Susanne Rosenow. Denn die Substanz befindet sich nicht nur auf der Rutsche, sondern auch auf anderen Geräten. Ortsvorsteherin Michaela Stenzel ihrerseits alarmiert die Amtsverwaltung und die Polizei. Der Spielplatz wird vorübergehend gesperrt. Später wird die Rutsche gereinigt, die Sitzbänke werden sicherheitshalber abgebaut.

Ätzend riechende Substanz

"Meinem Sohn hat die Haut gebrannt an den Händen und am ganzen Körper", erzählt Susanne Rosenow. Der Junge sei zu Hause sofort duschen gewesen – möglicherweise habe er dabei die Substanz, die er noch an den Händen hatte, auf seinem Körper verteilt. Erst nach drei Tagen habe das Jucken der Haut aufgehört.

Was genau sich auf der Rutsche und den anderen Geräten befand, ist nicht bekannt. Proben wurden bei diesem ersten Zwischenfall offenbar nicht sichergestellt. Drei Wochen später in Mixdorf rückte dann sofort die Kriminaltechnik an. "Ich hoffe, so etwas passiert nicht noch mal", sagt Susanne Rosenow. "Wir gucken seitdem immer ganz genau hin, bevor wir die Kinder spielen lassen."

Wir bleiben dran! Möchten auch Sie uns auf Probleme aufmerksam machen, bei denen wir dranbleiben sollen, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an die Adresse dranbleiben@moz.de mit dem Betreff Eisenhüttenstadt.