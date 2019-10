Markus Kluge

Walsleben (MOZ) Welche Tierarten kommen im Oberen Temnitztal vor? Diese Frage wird am Donnerstag, 14. November, im Gemeindehaus von Walsleben beantwortet. Im Rahmen der Managementplanung für das Natura 2000-Gebiet "Oberes Temnitztal Ergänzung", das rund 237 Hektar umfasst und von Rägelin im Norden über Walsleben, Lögow, Garz und Vichel bis ins havelländische Zootzen reicht, hat die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg in den vergangenen Monaten Experten beauftragt, die relevanten Lebensräume und Arten an und in der Temnitz zu untersuchen.

Unter anderem wurde dabei die Kleine Flussmuschel unter die Lupe genommen. Aufgrund der guten Wasserqualität der Temnitz ist diese vom Aussterben bedrohte Art in dem Gewässer vor einigen Jahren noch nachgewiesen worden. Selbst die im Fluss lebenden Fischarten wurden an neun Standorten mit Hilfe einer Elektrobefischung erfasst. Darüber hinaus sind Fledermäuse mit Netzen gefangen worden, um zu bestimmen, welche der 19 in Brandenburg lebenden Arten an diesem Flussgebiet vorkommen. Auch die Temnitz als Lebensraumtyp "Fluss der planaren Stufe" wurde anhand der Unterwasser- und Ufervegetation beurteilt. Darüber hinaus gibt es noch einen Moorwald im Gebiet sowie feuchte Hochstaudenflure.

Die genauen Ergebnisse der Untersuchung werden bei der Info-Veranstaltung präsentiert sowie erste Vorschläge für Schutz- und Bewirtschaftungspläne diskutiert. Los geht es um 18 Uhr. Anmeldungen nimmt Arne Lüder unter 0331 97164883 oder per E-Mail arne.lueder@naturschutzfonds.de entgegen.