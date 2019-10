Kommentar: Ist ein Spagat praktikabel?

Buckow braucht Geld. Das kleine Städtchen hat sich mit dem jüngsten Bauvorhaben, dem von nirgendwo geförderten Kita-Neubau, bereits in unruhiges Fahrwasser begeben. So war die Übereinkunft der Stadtverordneten vor der Kommunalwahl verständlich, dafür das von der Kita frei gezogene Areal veräußern zu wollen, um nicht wieder vor leeren Kassen zu stehen. Doch es handelt sich um das letzte kommunale Filetstück, Tafelsilber, wie es häufig genannt wird. Etwas, wovon sich Menschen in schlechten Zeiten früher nicht trennten, es möglichst sicher vergruben oder einwickelten und mit sich schleppten, um später wieder neu anfangen zu können. Und nicht nur das gibt Anlass, in möglichst viele Richtungen zu denken, gemeinsam darüber zu reden und später zu entscheiden. Wo gäbe es noch kommunalen Wohnraum für einkommensschwache Gruppen, für die eine Kommune Verantwortung trägt? Wo in der vom Naturpark überlagerten Stadt gäbe es anderswo Gelände für sozialen Wohnungsbau? Wohin mit jenen, die im Wirtschaftsgebäude bislang Raum für Kneipp-Fachtage, Qigong-Kurse, Kräuterwerkstatt, Gesundheitsvorträge und mehr fanden? Gäbe es Investoren, Projektentwickler, Betreiber, die für die Probleme der Stadt trotz finanzieller Interessen ein offenes Ohr hätten? Viele Fragen, die noch ohne Antwort sind, und ein tolles Grundstück als Klotz am Bein.⇥Gabriele Rataj