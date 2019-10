Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bombardier schlägt das Angebot der Stadt Hennigsdorf aus, die Vermarktung nicht mehr benötigter Betriebsflächen zu übernehmen. Die Stadt hatte mit der Offerte im Juli 2018 darauf reagiert, dass Bombardier die Produktion am Hennigsdorfer Standort massiv abbauen will und deshalb einen Teil des Areals nicht mehr benötigt. Daraufhin hatte die Stadt per Mehrheitsbeschluss der Stadtverordneten die städtische Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd (IPS) gegründet und diese mit einer Anschubfinanzierung von fünf Millionen Euro versorgt. Seither wartete Bürgermeister Thomas Günther (SPD) auf eine Entscheidung des Konzerns. Bei mehreren bis jetzt zur Thematik geführten Gesprächen habe sich Bombardier nie klar positioniert, hatte Günther noch im August beklagt.

Jetzt informierte er darüber, dass Bombardier auf die städtische Offerte nicht zurückgreifen wolle. "Das Unternehmen hat entschieden, die infrage kommenden Flächen selbst zu vermarkten." Auf Nachfrage bestätigte dies eine Konzernsprecherin. Die Frage nach dem Warum ließ sie aber unbeantwortet. Betriebsratschef Volkmar Pohl hatte mit dieser Entscheidung gerechnet. Er habe das Unternehmen gedrängt, der Stadt gegenüber "endlich Ja oder Nein zu sagen". Laut Pohl habe Bombardier die Entscheidung zur Vermarktung von Flächen "nach hinten verschoben". Mit einem zügigen Verkauf sei nur bei solchen Arealen zu rechnen, die außerhalb des Betriebsgeländes liegen. Dazu zählt eine Fläche an der Spandauer Allee (gegenüber Shell-Tankstelle). Was die Produktionsflächen von Bombardier betrifft, vermutet Pohl, dass "noch immer überlegt wird, wie lange die Flächen selbst benötigt werden".

Laut Bürgermeister fließen die reservierten fünf Millionen Euro in den Haushalt zurück. Sie können anderweitig eingesetzt werden. Für die Anlaufkosten, die die IPS hatte, wurden 151 000 Euro ausgegeben. Ob die Gesellschaft aufgelöst wird, soll spätestens Anfang 2020 beschlossen werden.