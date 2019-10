Bärbel Kraemer

Bad Belzig Das neue Mini-Wohngebiet am Stadtrand von Bad Belzig wird "Am Sonnenhang" heißen. Die Stadtverordnetenversammlung befürwortete den von zukünftigen Anwohnern vorgeschlagenen Namen für das Areal zwischen Grünem Grund und Gliener Straße.

Bauwillige, die in der Kur- und Kreisstadt nach einer Eigenheimparzelle sind, müssen sich jedoch sputen. Das ohnehin kleine Baugebiet, zehn Parzellen sollten nach dem Wunsch der Verwaltung ursprünglich dort entstehen, wird noch kleiner. Für lediglich vier Parzellen wird jetzt ein Bebauungsplan erstellt.

Dieser Entscheidung des städtischen Parlaments ging eine intensive Diskussion voraus, die sich nach den jeweils knappen Vorentscheidungen in den städtischen Ausschüssen bereits abgezeichnet hatte.Bei dem für Wohnzwecke ins Auge gefassten Areal handelt es sich um Gartenland, teils aufgegeben, teils noch genutzt. Während ein Teil der Grundstückseigentümer bereits seit Jahren versucht, dasselbe für den Bau von Eigenheimen zur Verfügung zu stellen, will sich der andere nicht von den Flächen trennen. Mitten drin liegt ein kommunales Grundstück. Über den Verkauf dieser Fläche plante die Kommune den Bebauungsplan für das gesamte Areal zu finanzieren.

Was für Diskussionen sorgte. "Damit heizen wir Spekulationen an", fürchtete Simone Lüdicke (Gewerbeverein/Wir vom Dorf) und sprach sich gegen das Vorhaben aus. Tobias Paul (CDU) kritisierte, dass die Grundstücksbesitzer - die bislang nicht verkaufen wollen - so ohne eigenes dazutun in den Genuss einer Wertsteigerung für die eigenen Grundstücke kommen würden.

"Ja, es ist ein Paradigmenwechsel", räumte Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) ein. Mit Blick auf die dauernde Nachfrage nach Bauland in der Stadt und auf das voraussichtlich nur noch bis zum Jahresende mögliche so genannte vereinfachte Planungsverfahren, gehörte der Verwaltungschef zu den Befürwortern einer Beplanung der gesamten Fläche.

Für die Beplanung sprachen sich auch SPD und die Grünen aus. "Wenn wir wollen das Bad Belzig wächst, sollten wir keine kleinlichen Bedenken äußern", so Gustav Horn (SPD). Thomas Heuser (B90/Die Grünen) vertrat wiederum die Meinung, dass die Entwicklung der Stadt "das höhere Ziel" vor kleinlichen Bedenken sei.