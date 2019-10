Bilder die von der Kamera an der Ampelkreuzung Milower Landstraße Ecke Eigendorffstraße in Rathenow gemacht werden, werden nicht gespeichert. © Foto: Klaus Rietschel

Bilder, die die Kamera an der Ampelkreuzung Milower Landstraße / Ecke Eigendorffstraße in Rathenow liefert, werden nicht gespeichert, ins Internet gestellt oder anderweitig genutzt, wie es heißt. © Foto: Klaus Rietschel

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Kameraüberwachung im öffentlichen Raum - ist das in Rathenow nicht untersagt? Aufmerksame Verkehrsteilnehmer fragen sich, wer da guckt.

An zwei Ampelanlagen sind Kameras installiert, an der Kreuzung Milower Landstraße / Ecke Eigendorffstraße sowie in der Großen Milower Straße / Ecke Am Körgraben. Für die Ampeln zuständig ist der Landesbetrieb für Straßenwesen. Cornelia Mitschka, Sprecherin der Landesbehörde, klärt nach BRAWO-Anfrage auf, dass es sich um Kameras zur Verkehrsüberwachung handelt. Sie würden der Einschätzung der Verkehrsverhältnisse an den Knotenpunkten dienen. Die Auflösung der Kameras sei herabgesetzt, so Mitschka. Kennzeichen oder Personen seien daher nicht zu erkennen.

Wer sich anschauen will, wie Bilder von Verkehrsüberwachungskameras aussehen, kann das auf www.mobile-potsdam.de. Unter "zu den Webcams" landet man auf einer Übersichtskarte, mittels der man sich in den aktuellen Verkehrsfluss der Landeshauptstadt klicken kann. Und wie ist das mit dem Verkehr in Rathenow? Mitschka versichert, dass die Kamerabilder nicht gespeichert, nicht ins Internet gestellt oder anderweitig veröffentlicht werden. "Nur eine sehr begrenzte Personenanzahl hat darauf geschützten Zugriff."