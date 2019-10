Christina Tilmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im neuen "Asterix" dreht sich alles um eine pubertäre Fünfzehnjährige. Obelix muss sich kritische Sprüche von jungen Umweltschützern gefallen lassen.

Der Generationswechsel ist vollzogen. Nicht nur haben Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) seit 2013 Heft und Zeichenstab von Albert Uderzo übernommen – der geniale Texter René Goscinny war schon 1977 verstorben. Jetzt übernimmt, im vierten Band des Duos, auch noch die Jugend das Dorf – pünktlich zum 60. Jubiläum des legendären Comics.

Zunächst allerdings geschieht dies eher widerwillig. Mäßig motiviert absolvieren Aspix, der Sohn des Fischhändlers, und Selfix, der Sohn des Schmieds, in den Schulferien Praktika in den Betrieben ihrer Väter. Da kommt ihnen Adrenaline gerade recht, mit der es sich so wunderbar im Steinbruch abhängen lässt, dass selbst der berufsjugendliche Obelix ganz neidisch wird.

Die rothaarige Adrenaline ist Rebellion pur, und trägt nicht umsonst Zopf und ein patziges Gesicht wie Greta Thunberg. Die pubertäre Tochter des Vercingetorix soll bei den Galliern in Sicherheit gebracht werden – und hat so ihre eigenen Ideen. Auf eine einsame Insel will sie, und dort irgendwas mit Kindern und Tieren machen. Soweit die Blütenträume der Jugend.

Damit wird nicht nur das politische Trauma der Reihe aufgearbeitet. Die Niederlage von Alesia im Jahr 50 vor Christi war das große Tabu, nicht nur in "Asterix und der Avernerschild". "Alesia? Ich kenne kein Alesia! Ich weiß nicht, wo Alesia liegt! Niemand weiß, wo Alesia liegt" – mehr hatte Dorfchef Majestix über die verlorene Schlacht nicht zu sagen. Und Vercingetorix, der Caesar einst seine Waffen so schroff vor die Füße warf, dass der vor Schmerzen jaulte, wird ganz im Stil von "Harry Potter" zumeist als "Du-weißt-schon-wer" betitelt. Nur weiß nach all den Jahren tatsächlich kaum jemand mehr, wer das war …

Interessanter ist: Die Serie hat endlich einmal eine weibliche Hauptfigur. Zwar gab es mehrfach schon Titelheldinnen, doch Asterix hatte es noch nie so richtig mit dem Damen (eher schon der gern sanft errötende Obelix), und bis auf die stets den Ton angebende Häuptlingsgattin Gutemine hatten die Ladies bei Uderzo & Co. bislang vor allem gut auszusehen.

Das ist mit Adrenaline nun anders. Optisch eine Mischung zwischen Greta Thunberg, Buffy und Ariana Grande, weigert sie sich entschieden, ein Kleid anzuziehen – sie steht eher auf gotische Klamotten. Und auch wenn sämtliche alten Herren, von den schwäbelnden Avernern über die Gallier bis hin zu den unvermeidlichen Piraten altherrenmäßig entzückt von dem rebellischen rothaarige Teenagermädchen sind, ist sonnenklar, dass die Jugend sich das Ruder nicht mehr aus der Hand nehmen lässt.

Auch Obelix muss sich kritische Sprüche von der Dorfjugend gefallen lassen, die sich Sorgen um die Umwelt macht, besonders um die Zukunft der überjagten Wildschweine. "Hinkelstein und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinesystems", rüpelt ihm Selfix entgegen. Und als Aspix Andeutungen über den möglichen Zusammenhang von Zaubertrank und Fettleibigkeit macht, ist bei Obelix endgültig Schluss mit lustig. Doch damit ist auch klar: So zeitgemäß die Aktualisierung auch sein mag – das Herz der Schöpfer (und der Leser) gehört immer noch den inzwischen wacker auf die Rente zustrebenden Galliern.

"Asterix – Die Tochter des Vercingetorix": 12 Euro (Hardcover) und 6,90 Euro (Softcover)