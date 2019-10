Sandra Euent

Elstal (MOZ) Wie Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) mitteilte, ist die Sanierung der Garten- und Friedhofstraße in Elstal zum vergangenen Wochenende fertig geworden. Und sei damit perfekt realisiert worden, so der Bürgermeister. Auch die Anwohner freie das sehr, wie Schreiber vor Ort in Gesprächen feststellte. Der Bürgermeister hofft, dass die Anlieger und Nutzer der Straße nun fünf bis zehn Jahre eine intakte Straßenoberfläche haben werden. "Vielen Dank auch für das Verständnis der Anlieger zur Straßensperrung, es hat sich gelohnt", zieht Schreiber das Fazit zur Baumaßnahme.