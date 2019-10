Mathias Hausding

Dahlwitz (MOZ) Das Land hat gemeinsam mit einer Stiftung historisch wertvolle Bauwerke vor dem Verfall gerettet und teilweise saniert. Jetzt werden sie nach und nach verkauft.

Zehn ernsthafte Bieter gab es, er hat den Zuschlag erhalten. Claus Ritzer ist der neue Eigentümer des Herrenhauses in Dahlwitz unweit der Rennbahn Hoppegarten. Am Donnerstag hat er sich vor Ort vorgestellt und einen ersten Einblick in seine Pläne gegeben. Er übernimmt die nach italienischen Vorbildern im Jahre 1855 errichtete Turmvilla von der Brandenburger Schlösser GmbH.

Das ist das besondere an dieser Geschichte. Erstmals wurde nun eines jener historischen Bauwerke verkauft, die das Land Brandenburg gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz vor dem Verfall gesichert hat. Seinerzeit hatte niemand anders Interesse an diesen schönen, aber heruntergewirtschafteten Schlössern.

Das Dahlwitzer Herrenhaus wurde in einem schon 1821 von Peter Joseph Lenné angelegten Park errichtet. Erster Eigentümer war der Gutsbesitzer Carl Heinrich von Treskow. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss erst zu Kinderheim, dann zu Kindergarten und Schulhort umfunktioniert. Und blieb das bis 1997. Als um die Jahrtausendwende eine geplante Privatisierung scheiterte, übernahm die für solche Fälle gegründete Schlösser GmbH das Ensemble und sanierte es schrittweise.

Drei Millionen Euro investiert

Knapp drei Millionen Euro wurden investiert. In die Fassade mit vielen Zierelementen, in den Turm, den Dachstuhl, die Fenster, die großzügigen Treppen an der Vorder- und Rückseite des dreigeschossigen Schlosses sowie vor allem in die Statik. Danach war die Frage: Was nun? Wer kauft so was? Mit welchem Konzept und zu welchen Bedingungen?

Die Gemeinde winkte dankend ab. Also wurde das Schloss für das Mindestgebot von 950 000 Euro bei den üblichen Verkaufsportalen im Internet angeboten. Dort erblickte es Claus Ritzer, Jahrgang 1970, Steuerberater mit Wohnsitz im bayerischen Landshut und Büro in Berlin, ein zurückhaltender Mann ohne Hang zum Pathos. Was ihm am Haus besonders gut gefalle, konnte er am Donnerstag gar nicht sagen. "Leider ist meine Frau heute nicht hier. Sie kann das besser erklären", bat er lächelnd um Entschuldigung.

Ritzer ließ keine Zweifel daran, dass es ihm um ein dauerhaftes Engagement und nicht etwa um Spekulation geht. "Ich bin keine Heuschrecke, sondern Liebhaber. Ich werde das Haus wunderbar entwickeln", versicherte er. In Landshut habe er bereits Erfahrungen mit der denkmalgerechten Sanierung seines dortigen Anwesens gesammelt.

Das sei ein wichtiges Kriterium dafür gewesen, dass Ritzer den Zuschlag erhalten hat, betonte Steffen Skudelny von der Denkmalschutz-Stiftung. Man habe einen Käufer gesucht, der sich mit Denkmalschutz auskennt und natürlich auch über das nötige Geld verfügt, das Gebäude zu erhalten und weiter zu sanieren. Denn, damit hier kein Neid aufkommt, bei Ritzers Neuerwerbung handelt es sich um die bloße Hülle eines Schlosses. Der Innenbereich ist komplett leer und völlig unsaniert. An den Wänden kleben die Reste alter Blümchentapete.

Wie viel er für das Schloss bezahlt, wollte Claus Ritzer nicht sagen. Steffen Skudelny von der Denkmal-Stiftung verriet nur, dass man am Ende "deutlich" über dem Mindestgebot gelandet sei. Der Neueigentümer sagte, dass er umgehend mit den Arbeiten am Haus beginnen wolle. Die genaue Nutzung sei noch unklar. Wohnungen, Büros, Veranstaltungsräume und ein öffentliches Café seien denkbar, sagte er.

Hoppegartens Vize-Bürgermeisterin Angela Schnabel sagte dem neuen Nachbar "die volle Unterstützung der Gemeinde" zu. "Ich hoffe, dass Sie sich hier wohlfühlen werden." Auch Peter Herrmann, Anwohner und früheres Mitglied des Schloss-Fördervereins, ist guter Dinge. "Wichtig ist, dass es weitergeht. In den 1990er-Jahren drohte der Verfall des Schlosses." Den Bürgern liege besonders der Zugang zum Park am Herzen. Und der sei auch künftig garantiert, betonte Steffen Skudelny.