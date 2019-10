Boris Kruse

Frankfurt (Oder) (MOZ) In seinem Erzählungsband "Erste Liebe, letzte Riten" (1975) bündelte der Engländer Ian McEwan abgründige Geschichten über Jugend, Partnerschaft, Sex und Gewalt. Sophie Rois hat sich dieser Texte angenommen und sie 2018 bereits in Neuhardenberg präsentiert. Bei ihrer Lesung im Kleist Forum wird sie von den Musikern Mark McRae und Clemens Maria Schönborn begleitet. Im Gespräch miterklärt Rois ihre Faszination für diese beiden urbritischen Künstler.

Frau Rois, Sie widmen sich im Kleist Forum einem Frühwerk von Ian Mc-Ewan. Was fasziniert Sie an dessen Erzählband "First Love, Last Rites"?

Als es Anfang der 80er-Jahre auf Deutsch herauskam, habe ich das sofort gelesen. Was ich daran mag, ist, dass es nicht ums Universelle geht, nicht um allgemein-menschliche Befindlichkeiten, sondern dass es historisch ganz konkret in einer sozialen Wirklichkeit verankert ist. Und obwohl es noch in der Vor-Thatcher-Ära geschrieben ist, vermittelt sich ganz stark, dass man es mit einer englischen Klassengesellschaft zu tun hat, in der man andere Sensibilitäten entwickeln muss, weil die sozialen Abstufungen viel sichtbarer und wirksamer sind.

Aber wenn es um das Allgemein-Menschliche in literarischen Texten so gar nicht gehen darf, dann hätten Sie doch in einigen Dostojewski-Inszenierungen von Frank Castorf gar nicht mitwirken dürfen?

Finden Sie, da ging es um das Allgemein-Menschliche? Das finde ich nicht. Das hatte immer konkret mit den Leuten zu tun, die das gespielt haben, ihrem konkreten Zugriff. Er sagte: Mit meiner Besetzung steht auch schon die Inszenierung. Präsentation statt Repräsentation.

Ist es zu banal, wenn Schriftsteller versuchen, sich allgemeinen Fragestellungen zu widmen?

Nein, es interessiert mich nur nicht. Denn das, was immer gleich bleibt, das bleibt ja eh immer gleich.

Verfolgen Sie auch, was Ian McEwan später veröffentlicht hat?

Ich habe bei Weitem nicht alles gelesen, aber doch, immer wieder und mit wechselndem Vergnügen. Ich finde, diese frühen sind tatsächlich seine schärfsten, präzisesten, auch brutalsten Texte. Gleichzeitig sind sie in ihrer Zärtlichkeit so berührend und von solch einem unglaublichen Witz – ich bin da selber entertained davon.

Die Titelgeschichte "Erste Liebe, letzte Riten" zum Beispiel – da ist so eine Körperlichkeit zwischen zwei Jugendlichen, von denen die Geschichte handelt. So ein Teenagersex, der noch nicht auf die sexuelle Exekution abzielt, sondern noch etwas Tastendes hat. Und auch die Lebenssituation dieser Teenager, die noch in der Luft hängen – man weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Ich finde das extrem gelungen – und das Gegenteil von konstruiert.

Wie ist die Idee entstanden, die Texte mit den Songs der Kinks zu verknüpfen?

Mitte der 90er war Ray Davies von den Kinks auf Tour, um seine Autobiographie zu promoten. Nur er mit einem anderen Gitarristen; zwar nicht unplugged, aber heruntergeschraubt, auf jeden Fall war es kein Rockkonzert sondern ein englischer Vaudeville-Abend. Das gefiel mir so gut, dass ich das selber bieten wollte. Die Musik von Ray Davies begleitet mich auch schon seit früher Jugend.

Die Kinks waren ja unter den großen Bands der britischen Welle in den 60ern vielleicht die britischste ...

Ja, genau! Die Ray-Davies-Songs setzen zwar alle früher an als die Geschichten. Die Musik versucht auch nicht, die Texte zu illustrieren, sondern sie zu beleuchten.

Würden Sie sagen, dass die Vaudeville-Shows auch ein Modell sein können für Theater heute – bunte Shows, in denen alles möglich ist?

Was mir daran gefällt, ist, dass es nicht überfrachtet ist, es will nicht zu viel. Es hat diesen Gestus von relativ einfachem, überschaubarem Entertainment, es ist etwas Kompaktes. Daran würde ich es festmachen.

Wie nehmen Sie denn die derzeitige Berliner Theaterlandschaft war – was hat sich nach dem Weggang der großen alten Herren Castorf und Peymann geändert?

Das ist jetzt echt peinlich, aber ich gehe so wenig ins Theater ... Ich kann Ihnen dazu wirklich nichts sagen.

Was würden Sie gerne noch spielen, und mit wem gerne noch arbeiten?

Ich bin über das, was für mich möglich ist, immer so erstaunt, dass ich es mir gar nie hätte ausdenken können. So etwas Tolles wie René Pollesch oder die Jahre mit Frank Castorf oder Christoph Schlingensief, diese Praxis, die man miteinander kultiviert hat, damit habe ich gar nie gerechnet. So habe ich mir Theater immer vorgestellt: Theater mit Sex-Appeal, Etwas mit einem direkten Zugriff auf Leben und Reflexion und Unterhaltung.

