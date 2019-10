BRAWO

Ziesar Donnerstagnachmittag gab es in Ziesar einen schweren Verkehrsunfall. An der Schopsdorfer Chausee missachtete ein PKW-Fahrer die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs und kollidierte in der Folge mit diesem. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.