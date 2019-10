Tilman Trebs

Schildow (MOZ) Nachbarn haben am Donnerstagabend bei einem Küchenbrand in Schildow einer 76-jährigen Frau vermutlich das Leben gerettet.

Nach Angaben der Polizei war in einem Wohnhaus an der Lindenstraße gegen 21 Uhr ein Feuer ausgebrochen, nachdem die Frau den Herd angelassen hatte. Die Nachbarn wurden nach Auskunft von Polizeisprecher Stefan Rannefeld durch einen Brandmelder aufmerksam. "Zum Glück hatten sie ein Schlüssel für das Gebäude", sagte Rannefeld. Die Nachbarn fanden die 76-jährige im Bad des bereits völlig verqualmten Hauses und brachten sie in Sicherheit. Auf ihrer Haut hatte sich bereits Ruß abgesetzt. Zudem versuchten die Helfer, das Feuer mit einem Pulverlöscher unter Kontrolle zu bringen, bis die Feuerwehr eintraf.

Die Bewohnerin musste mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem seien fünf Helfer verletzt worden. Drei von ihnen konnten vor Ort ambulant behandelt werden, zwei mussten ins Krankenhaus gebracht werden.