Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Rekordbauzeit von 15 Monaten hat das Studentenwerk das Hochhaus in der Logenstraße fertig saniert. Mit Semesterstart Anfang Oktober sind bereits Studierende in die Einzimmer-Appartements eingezogen. Am Mittwochnachmittag wurde auf dem Campus nochmal die offizielle Eröffnung nachgeholt bei Sekt, Häppchen und Saxophonklängen. Sogar Bildungsministerin Martina Münch ließ sich nicht nehmen, mit anzustoßen – schließlich hat das Land 4,3 Millionen Euro von den insgesamt sechs Millionen Euro Sanierungskosten beigesteuert.

Solide und schmucklos stellte sich die Inneneinrichtung bei einer kleinen Besichtigungsrunde dar: Grauer Fußbodenbelag, ein Bett, ein einfacher Tisch, ein Schrank, Spüle und Kochplatte, ein fensterloses Bad und WLAN – so die Grundausstattung in den 23 bis 25 m2 großen Appartements. So wie an der Außenfassade, an der sich nichts geändert hat, ist Grau die dominante Farbe im Innern, speziell im Treppenhaus.

Rekordverdächtige Versorgung

Das Hochhaus, das in den 70er Jahren als Bezirksparteischule errichtet worden war, war zuletzt Anfang der 90er bei der Umrüstung um Hotel teilsaniert worden. Nun musste vor allem beim Brandschutz und bei der Haustechnik nachgerüstet werden. Wasser- und Abwasserrohre wurden neu verlegt, Heizung und Elektrik erneuert, die alten Gemeinschaftsküchen aufgelöst. 173 Appartements stehen nun den Studierenden für 275 Euro warm zur Verfügung. Eine Wohnung im Erdgeschoss ist barrierefrei. Eine Zahl hob Studentenwerkschefin Monique Möbus-Zweig besonders stolz hervor: die Versorgungsquote von 20 Prozent. Also für ein Fünftel aller eingeschriebenen Viadrina-Studierenden gibt es einen Platz im Wohnheim, insgesamt 1315 Plätze.

Besonders ausländische Studierende, die 25 Prozent der Immatrikulierten ausmachen, nutzen das Angebot gern. In Zeiten von allgemeinem Wohnraummangel sei das ein wichtiger Standortvorteil, so Möbus-Zweig. Die Quote ist im Bundesvergleich sehr hoch, in Berlin beträgt der Anteil 6 Prozent, in Potsdam 9, Frankfurt am Main 8 Prozent. Noch besser werden dürfte diese Versorgungsquote, wenn im Mai 2020 das Wohnprojekt Ferdinandshöfe bezugsfertig wird. Mit Sicherheit wird man in dem einstigen Fabrikkomplex aus dem 19. Jahrhundert, der nun denkmalgerecht saniert wird, gediegener wohnen als im grauen Klotz in der Logenstraße. Am Mittwoch führte Architekt Bernhard Schuster in einer vom Stadtteilforum Mitte organisierten Führung über die Baustelle. Aktuell wird Estrich gemacht, Fenster werden eingebaut, auch alte restauriert. Einige Fassaden sind bereits verputzt. Überwiegend arbeite man mit Baufirmen aus Frankfurt und dem Umland zusammen, so Schuster. Im Frühjahr werden die aus Stahl gefertigten Erschließungsgänge und Außentreppen aus Posen angeliefert, bis auf eine Ausnahme sind innen keine Treppenhäuser vorgesehen.

Späti zieht in Ferdinandshöfe

131 Plätze entstehen in barrierefreien und möblierten 1-, 2- und 3-Zimmer-WGs für Studierende, aber auch für Auszubildende oder für Assistenzärzte des Frankfurter Klinikums, das laut Schuster bereits Plätze beim Bauherrn vorgebucht habe. Dank einer zehnjährigen Förderung, die das Projekt der Berliner Variwo GmbH aus einem Bundesprogramm für studentisches Wohnen erhält, zahlen Menschen in Studium oder Ausbildung pauschal 300 Euro warm pro Platz. Frei dazu gibt es Gemeinschaftsflächen, etwa die Liegewiesen am Hang und die Gewölbekeller.

Ein Gewölbekeller wird als Event-Location frei mietbar sein. An der Gubener Straße entstehen zudem zwölf ebenfalls barrierefreie Wohnungen für den freien Mietmarkt. Die Preise würden sicher über 4 Euro pro Quadratmeter liegen. "Aber auch nicht so riesenhaft wie in Berlin", sagt Schuster. Im alten Kesselhaus im Innenhof war eine Gastronomie vorgesehen. Doch habe sich kein Pächter gefunden. Nun ziehe ein "Späti" ein mit einem Sortiment von hundert Produkten plus Café.