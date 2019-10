Tilman Trebs

Gransee (MOZ) Ein angeblicher Polizist hat am Donnerstagabend im Raum Gransee mindestens 19 Menschen angerufen und sie vor Einbrechern gewarnt. Dabei erkundigte er sich auch nach Vermögenswerten der Angerufenen.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag berichtete, erfolgten die Anrufe zwischen 17.45 und 21.30 Uhr. Dabei soll der Mann am anderen Ende der Leitung erzählt haben, dass Einbrecher in der Region gefasst worden seien, bei denen eine Liste mit den Adressen der Angerufenen gefunden worden sei. Allerdings sei ein Einbrecher noch flüchtig. Die Betroffenen sollten deshalb ihre Häuser schützen.

Allerdings erkundigte sich der Mann auch nach Wertgegenständen und Bargeld der Betroffenen. So soll er unter anderem einen Mann gefragt haben, ob es zutreffe, dass er 95 000 Euro in bar bei sich zu Hause aufbewahre. Die Polizei geht davon aus, dass die Nachfrage den Zweck hatte, gegebenenfalls einen Einbruch dort zu planen.

Die 19 betroffenen Menschen gaben dem Anrufer keine Auskünfte und informierten die echte Polizei. Einige Anzeigenerstatter berichteten, dass der angebliche Polizist mit bayerischem Akzent gesprochen habe.