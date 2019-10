BRAWO

Brandenburg an der Havel Wie die Verkehrsbetriebe Brandenburg mitteilen entfallen heute aus betrieblichen Gründen Fahrten der Linien 1, 2 und B.

Betroffen ist bei der Linie 1 die Abfahrt um 15.33 Uhr ab August-Bebel-Straße mit Ankunft um 15.53Uhr am Brandenburger Hauptbahnhof, die Abfahrt 16.05 Uhr vom Brandenburger Hauptbahnhof mit Ankunft 16.33 Uhr in der Anton-Saefkow-Allee, die Abfahrt um 17.25 Uhr vom Brandenburger Hauptbahnhof mit Ankunft um 17.52 Uhr in der Anton-Saefkow-Allee und die Abfahrt um 18 Uhr von der Anton-Saefkow-Allee mit Ankunft um 18.33 am Brandenburger Hauptbahnhof.

Bei der Tram-Linie 2 sind die Fahrten um 18.48 vom Brandenburger Hauptbahnhof mit Ankunft um 19.10 Uhr an der Quenzbrücke, um 19.21 Uhr ab der Quenzbrücke mit Ankunft um 19.40 Uhr am Hauptbahnhof, um 19.49 Uhr von Hauptbahnhof mit Ankunft um 20.10 Uhr an der Quenzbrücke, um 20.17 Uhr ab der Quenzbrücke mit Ankunft um 20.35 Uhr am Hauptbahnhof, um 20.43 ab Hauptbahnhof mit Ankunft um 21.03 Uhr an der Quenzbrücke sowie ab 21.04 Uhr mit Ankunft um 21.17 im Hohenstücken Betriebhof betroffen.

Auf der Buslinie B entfallen zudem die Fahrten um 16.27 Uhr am Wilhelmsdorf mit Ankunft um 17.06 an der Fontanestraße, um 17.23 Uhr von der Fontanestraße mit Ankunft um 18.05 am Buhnenhaus und der Abfahrt um 18.09 Uhr vom Buhnenhaus mit Ankunft um 18.51 Uhr an der Fontanestraße.

Die Verkehrsbetriebe bitten um Verständnis.