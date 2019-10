Silvia Passow

Elstal Inzwischen ist es in Ansgar Barkhausens Wohnung in der Schulstraße in Elstal wieder kuschelig warm. Insgesamt fünf Mietparteien leben in dem Haus. Sie alle hatten von Mitte September bis zum 1. Oktober weder Heizung noch warmes Wasser zur Verfügung. Nun läuft die Therme im Keller wieder, dennoch ist Mieter Ansgar Barkhausen sauer. Nicht nur, weil man ihn zwei Wochen im Kalten sitzen ließ, sondern weil der Vermieter, die Deutsche Wohnen, wenig Verantwortung gegenüber ihren Mietern erkennen ließ. So empfindet es Barkhausen und steht damit nicht allein. Auch Nachbarin Bianca Luchterhand fühlte sich während dieser zwei Wochen vom Vermieter allein gelassen.

Am Dienstag, 17. September, meldet Bianca Luchterhand die nicht funktionierende Heizung und den Mangel an warmem Wasser bei der B&O Gruppe. Das Service Unternehmen ist für die Deutsche Wohnen tätig. Als nichts passiert, ruft Luchterhand am nächsten Tag erneut bei B&O an und erfährt, dass die Meldung vom Vortag niemandem dort bekannt ist. Am 19. September findet Luchterhand einen Aushang im Flur vor, auf dem die Mieter auf eine Störung der Warmwasserversorgung und einen Ausfall der Heizung hingewiesen werden. Handschriftlich hinzugefügt wurde: "Defekt am Kessel (Therme)". Als voraussichtliches Datum der Entstörung wird der folgende Tag, der 20. September, angegeben. Doch da passiert nichts. Das Wochenende vergeht kalt. Am Montag versucht Luchterhand es erneut bei der B&O Gruppe, ohne Erfolg.

Auch Ansgar Barkhausen ruft entnervt die B&O Gruppe an. "Dort verstand man meinen Unmut und riet mir, mich an die Hotline der Deutsche Wohnen zu wenden", sagt er. "Weitergebracht hat mich das nicht. Man versicherte mir, dass die Dringlichkeit meines Anliegens notiert wäre. Und man riet mir, nochmals die Hotline anzurufen, um mehr Druck zu machen." Barkhausen ruft erneut bei der Deutschen Wohnen an, diesmal mit der Absicht, einen Verantwortlichen zu sprechen. Einige Versuche später kommt ein Telefonat mit einem Herrn Seewald, der sich als technischer Leiter vorstellt, zustande. Das Gespräch blieb ereignislos, da der technische Leiter angibt, den Defekt nicht zu kennen. Wenn Barkhausen den Defekt kenne, so könne er dies gern mitteilen.

Inzwischen erkundigt sich auch Luchterhand erneut bei B&O und erfuhr, dass der Lüfter der Gastherme beschädigt sei. Mit diesem Wissen konfrontierte Barkhausen erneut den technischen Leiter Seewald. Dieses Gespräch empfand Barkhausen als sehr verwunderlich. Denn nun wurde er aufgeklärt über das komplexe Wesen von Heizungen, von Ersatzteilen, die manchmal von fernen Kontinenten (USA) beschafft werden müssten und der Schwierigkeit, qualifiziertes Personal zu bekommen.

Am folgenden Donnerstag meldet sich die Deutsche Wohnen bei Barkhausen. "Man teilte mir mit, das Ersatzteil sei da", erinnert er sich zurück. Doch die Freude kühlt schnell ab, denn weder am Freitag noch am Samstag und auch nicht am Montag wird die Reparatur erledigt. Erst am Dienstag, es ist der 1.Oktober, erreicht Barkhausen die Nachricht, dass das Warmwasser läuft.

Dass ein Ausfall der Heizung sowohl am 17. als auch am 18. September gemeldet wurde, bestätigt auch Mira Schnittger, Pressesprecherin der Deutsche Wohnen. Auch dass am 19. September ein Monteur vor Ort war, der einen Defekt des Gebläses feststellte. Der angekündigte Termin zur Behebung des Schadens konnte nicht eingehalten werden, weil besagtes Ersatzteil bestellt werden musste, ist zu erfahren. Warum die Mieter davon nicht in Kenntnis gesetzt wurden, ist unklar. Laut Schnittger trifft das Ersatzteil auch erst am 30. September ein. Wer vier Tage vorher bei Barkhausen anrief, bleibt ein Rätsel.

Dafür eröffnet sich ein neues Mysterium. Laut der Pressestelle hätte es im Haus einen Aushang gegeben, mit dem Hinweis an die Mieter, sie könnten Radiatoren erhalten. Nur habe kein Mieter davon Gebrauch gemacht. Und es wird hier versichert, für die Zeit des Heizungsausfalls wird den Mietern eine automatische Mietminderung gewährt.

Zwei Wochen keine Heizung und die Bewohner verzichten auf den Radiator? Fragende Blicke, Barkhausen und Luchterhand kennen diesen Aushang nicht. Sie wissen nichts von Radiatoren, die auch nur das halbe Problem gelöst hätten. Warmes Wasser hätte weiterhin gefehlt. Auch von der automatischen Mietminderung wissen sie nichts. Sie haben inzwischen selbst die Miete gekürzt. Ihre Briefe, zum Beispiel ein Einschreiben vom 8. Oktober, blieben bisher unbeantwortet, erzählen sie.

Die Deutsche Wohnen vermietet mehrere Häuser in der Eisenbahnersiedlung. Diese sind erst vor einigen Jahren saniert worden und auch die Therme in der Schulstraße sieht neu aus. Hersteller ist die Firma Wolf. Recherchen ergeben, dass für die Lieferung für ein Gebläse der Therme mit der Bezeichnung "Wolf CGB 50" zwei Großhändler zwei bis drei Tage angeben. Nun mag das vor zwei, drei Wochen anders gewesen sein. Wenn bekannt ist, dass es sich um eine längere Lieferfrist handelt, wären Duschcontainer oder die Prüfung, einer freie Wohnung, deren Bad genutzt werden kann, zu erwarten gewesen.

Für Luchterhand sind dies zwei sehr anstrengende Wochen gewesen. Aus beruflichen Gründen muss sie täglich duschen. Das bedeutet täglich zu den Eltern nach Falkensee fahren und zurück, immerhin 16 Kilometer pro Strecke. Barkhausen ging zu Freunden, mit Handtuch und Seife zog er täglich ein paar Straßen weiter.

Inzwischen haben die Mieter Post bekommen. Ein Bewertungsbogen zur Wohnsituation. Barkhausen schüttelt den Kopf. "Mich würde interessieren, haben die eigentlich so etwas wie Havariepläne? Ich meine, solche Defekte sind doch nicht so selten, dass man nicht darauf vorbereitet sein könnte", sagt er. "Die Deutsche Wohnen kauft, baut, wächst und wächst. Das heißt, immer mehr Menschen sind von dem Unternehmen abhängig. Für mich fühlt es sich nicht gut an, wenn sie dann mit so einer Kleinigkeit, wie dem zeitnahen Austausch eines defekten Gebläses, überfordert sind", sagt Barkhausen. Das Vertrauen in ihren Vermieter ist bei Barkhausen und Luchterhand im wahrsten Sinne eingefroren. Die Deutsche Wohnen hat nun angekündigt, sich bezüglich der Angelegenheit bei ihnen zu melden.