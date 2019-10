Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Brandenburg hat einen großartigen weiteren Repräsentanten, der das Land mit seinem Engagement über die Grenzen auf originelle Weise bekannt macht. Erst am 1. Oktober konnten sich die Mitstreiter der "Stinknormalen Superhelden" über den Landessieg beim Deutschen Nachbarschaftspreis freuen. Vom Bundesland Brandenburg so ins Rennen um den Bundespreis geschickt, konnten sie am Donnerstagabend in Berlin Gratulationen für den Sieg entgegen nehmen. Neben ihnen wurden Initiativen aus dem Saarland und aus Berlin mit den Plätzen 2 und 3 sowie Preisgeldern gewürdigt. Die Rathenower erhielten 10.000 Euro.

"Diese Auszeichnung ist hochverdient. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement leisten sie einen unschätzbaren Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Zudem werben sie für Nachwuchs im Ehrenamt. Ihr Einsatz ist beispielhaft", lobt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Rathenower Verein.

Die "Helden" gehen an Schulen, um Kinder und Jugendliche für Umwelt- und Tierschutz und soziale Themen zu begeistern, bewirtschaften in Rathenow einen Stadtgarten, sammeln Müll ein, pflanzen Bäume und engagieren sich in der Obdachlosenhilfe. Bei ihren Einsätzen tragen sie fantasievolle Superhelden-Kostüme. Woidke: "Die Stinknormalen Superhelden sind eine großartige Truppe. Ihnen ist es auch gelungen, viele andere Menschen für nachbarschaftliches Engagement zu gewinnen und zu begeistern. Sie stehen für Brandenburgs Bundesratsmotto: Wir miteinander."

Der Deutsche Nachbarschaftspreis zeichnet Projekte mit Vorbildcharakter aus, die sich vielerorts für ihr lokales Umfeld einsetzen, das Miteinander stärken und das "WIR" gestalten. Er wurde von der nebenan.de-Stiftung ins Leben gerufen und wird seit 2017 jährlich verliehen. In diesem Jahr hatten sich mehr als 800 Projekte beworben. Die Rathenower waren einer von 16 Landessiegern.