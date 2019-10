BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH (STG) bildet sieben neue Stadtführer aus. Gestern startete der Lehrgang dazu unter Leitung von Historiker und Touristikfachmann Frank Brekow.

Bis zum Frühjahr 2020 stehen auf dem 120-stündigen Stundenplan unter anderem Geschichte, Daten [&] Fakten zu Sehenswürdigkeiten, Rhetorik sowie die Vorbereitung von Stadtführungen. Zum Abschluss der Schulung werden die Teilnehmer sowohl schriftlich als auch praktisch geprüft und erhalten nach erfolgreich bestandenen Prüfungen ein Zertifikat.

"In den zurückliegenden Jahren ist die Anzahl an Stadtführungen und Interessierten stetig gestiegen, sodass sich die STG entschlossen hat, weitere Stadtführer auszubilden. Somit können die Touristiker der gestiegenen Nachfrage an Erkundungen in Brandenburg an der Havel gerecht werden", erläuterte Dirk Forberger von der STG diesbezüglich.