Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Eine 69-jährige Frau ist in Neuruppin Opfer eines Diebstahls geworden. Sie war am Donnerstag in einem Supermarkt an der Präsidentenstraße einkaufen. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr ihrer Handtasche ist. Zuhause schaute sie auch noch einmal nach, ob sie das Portemonnaie nicht doch vergessen hatte. Als sie es nicht fand,meldete sie sich bei der Polizei. In der Börse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente und eine Bankkarte. Als die Seniorin bei ihrer Bank anrief, um die Karte sperren zu lassen, stellte sich heraus, dass damit bereits ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgeholt worden war.