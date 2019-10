MOZ

Schwedt (MOZ) Gestohlenes Berliner Fahrzeug kurz vor der Grenze entdeckt

Einen materiell beachtlichen Erfolg konnten am Donnerstagmorgen Ermittler der gemeinsamen operativen Fahndung von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll ( GOF Uckermark) vermelden. Der Streife fiel ein Audi A5 RS auf. Das Auto war auf der B166 in Richtung Schwedt unterwegs. Eine Abfrage des angebrachten Barnimer Kennzeichens ergab, dass dies eigentlich für einen Audi A1 vergeben ist. Die Fahrt des Audis führte weiter in Richtung Odergrenze. Kurz vor dem Verlassen Deutschlands stoppten Beamte das Fahrzeug. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in der Vorwoche in Berlin als gestohlen gemeldet worden war. Bei den angebrachten Kennzeichen handelte es sich um Fälschungen. Der 41-jährige Fahrer mit polnischer Staatsbürgerschaft war bisher nicht mit Diebstählen aufgefallen. Er wurde vorläufig festgenommen. Das Auto im Wert von 40 000 Euro wurde nach intensiver kriminaltechnischer Untersuchung wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.