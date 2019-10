Wiebke Wollek

Bärenklau Im Bärenklauer Remonteweg sind zahlreiche junge Robinien zerstört worden, die bislang die mit insgesamt 83 Bäumen sogenannte Kinderallee schmückten. Ortsvorsteherin Gundula Klatt (BfO) zeigte sich am Freitag bedrückt über den Vandalismus in ihrem Ort. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat bereits am Mittwoch.Die Bäume an der Kinderallee werden seit 13 Jahren traditionell für die Neugeboren im Ort gepflanzt und sind dementsprechend mit den jeweiligen Namen und Geburtsdaten beschildert. Auf Wunsch der Eltern werden auch für zugezogene Kinder Bäume gepflanzt.

"Das ist wirklich richtig doof und heftig. Es tut mir in der Seele weh, das zu sehen", sagte Ortsvorsteherin Gundula Klatt am Freitag dieser Zeitung. Sie war am Mittwochabend eine der ersten am Tatort. "Nachbarn haben abends lautes Lachen mehrerer Leute gehört. Kurz danach habe ich dann gesehen, was geschehen ist", berichtete sie. "Es sind Pfähle rausgerissen und auf den Weg geschmissen worden. Einige Bäume sind abgebrochen oder rausgerissen. Das ist eine Sachbeschädigung, deswegen habe ich die Polizei gerufen", erklärt sie. Einige der Namensschilder seien verbogen oder zerbrochen. "Ich bin noch dabei, alle Schäden zu erfassen und der Polizei zu übermitteln, sagte sie am Freitag. Die Polizei berichtete von elf herausgerissenen oder umgeknickten Bäumen.

Die Ortsvorsteherin hofft, dass demnächst neue Bäume als Ausgleich gepflanzt werden können.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.