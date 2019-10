DPA

Gelsenkirchen (dpa) Der FC Schalke 04 kann im Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund personell aus dem Vollen schöpfen.

"Im Prinzip sind alle Profis einsatzfähig", sagte Trainer David Wagner. Einziger Wackelkandidat beim Fußball-Bundesligisten ist Mittelfeldspieler Weston McKennie, der zuletzt über muskuläre Probleme geklagt hatte. "Bei ihm werden wir schauen, wie es heute im Abschlusstraining geht", meinte Wagner. Der zuletzt angeschlagene deutsche Nationalspieler Suat Serdar ist nach überstandenen Adduktorenproblemen wieder fit.

Dass der BVB noch am Mittwoch in der Champions League antreten musste und dabei beim 0:2 in Mailand wenig Mut für das Derby schöpfte, sieht der neue Schalke-Coach nicht als Vorteil: "Das ist mir relativ latte. Daraus kann man nicht automatisch Vor- oder Nachteile ableiten. Im Derby ist es immer unerheblich, was vorher war."

Wagner sieht dem prestigeträchtigen Spiel nach eigenem Bekunden "mit extremer Vorfreude" entgegen: "Schließlich ist es mein erstes Derby in der Bundesliga", sagte der Fußball-Lehrer, der zwischen 2011 und 2015 Trainer der 2. Mannschaft in Dortmund war. Nach seiner Einschätzung hat sich sein Team mit einem guten Saisonstart auch beim BVB Respekt verschafft: "Ich glaube, da ist angekommen, dass es im Moment nicht das Prickelndste ist, gegen uns zu spielen."