Markus Baluška

Linumhorst Die Brücke bei Linumhorst ist alt, nicht mehr verkehrstüchtig, denkmalgeschützt und ein Filmstar. Immer wieder darf sich die schöne Stahlfachwerkkonstruktion über den Rhin als Kulisse für Dreharbeiten in Szene setzen. Am Donnerstag wurden hier Teile für eine neue Folge der ZDF-Krimiserie "Kommissarin Heller" abgedreht. Zehn Stunden dauerten die Dreharbeiten in Linumhorst, im Fernsehen werden höchstens ein paar Minuten zu sehen sein. Der Ausstrahlungstermin steht bislang noch nicht fest.

Die Anwohner waren vor den Dreharbeiten mit Zetteln in den Briefkästen informiert worden. Über den Inhalt des Filmes wollten weder Sender noch Produktionsfirma Informationen herausgeben.