Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Koalitionsvertrag: Welcher Geist verbindet die künftigen Regierungspartner in Brandenburg?

Zum Vergleich: In den Koalitionsverträgen von SPD und Linkspartei von 2009 und 2014 ging es mit dem Thema Bildung los, und dann wurden alle weiteren Ressorts durchdekliniert. Das "Kenia"-Bündnis hat für sein 84 Seiten langes Vertragswerk einen anderen Aufbau gewählt. Es gibt nur drei Kapitel, passend zur Überschrift des Vertrags: Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit. Und los geht es mit dem Thema, das auch den Wahlkampf bestimmt hat: die Entwicklung des Landes und seiner Regionen.

Was damit deutlich wird: SPD, CDU und Bündnisgrüne betrachten in dem Vertrag einzelne Politikfelder nicht für sich, sondern ganzheitlich. Sie wollen so "ein neues Kapitel für Brandenburg" aufschlagen, wie es in der Präambel zum Vertrag heißt. In jenem Vorwort werden gleich im zweiten Absatz deutlich die aktuellen Probleme vieler Menschen angesprochen: Dass sich das Land in den vergangenen Jahrzehnten nicht gleichmäßig entwickelt hat, dass viele den Umbruch nach der Wende als Verlust erlebt haben und nicht wenige von Zukunftssorgen geplagt sind.

"Deshalb fangen wir jetzt gemeinsam neu an", heißt es in der Präambel weiter. Zwar gebe es zwischen den drei Partnern weltanschauliche und politische Unterschiede. Doch es sei an der Zeit, vermeintliche Gegenpole wie Ökonomie und Ökologie "auf konstruktive Art zusammenzubringen".

Durch welche Schritte? Dazu werden in der Präambel acht Punkte hervorgehoben. An erster Stelle steht das Geldausgeben mittels einer Milliarde Euro neuer Schulden. Die Mittel sollen in Infrastrukturprojekte fließen. Weiter heißt es, dass die künftige Regionalentwicklung "nachhaltiges Wachstum im ganzen Land ermöglichen" werde. Mit mehr Stellen bei Polizei und Justiz solle der Rechtsstaat gestärkt werden. Zwei weitere beitragsfreie Kita-Jahre entlasten die Eltern. Auch auf einen angestrebten Pflegepakt wird verwiesen sowie auf Veränderungen in der Landwirtschaft, das kategorische Nein zu neuen Tagebauen und das Ja zum innovativen Strukturwandel in der Lausitz.

Das sind die gemeinsamen Eckpfeiler für die nächsten fünf Jahre. Den Partnern ist es gelungen, ihre jeweiligen Schwerpunkte in einen Text zu gießen. CDU-Verhandlungsführer Michael Stübgen drückte es bereits nach dem erfolgreichen Ende der Sondierungen so aus: Nicht jeden Passus hätte er selbst so formuliert, aber er könne jeder gefundenen Formulierung zustimmen.

Wie weit die postulierten Gemeinsamkeiten in der Praxis reichen, wird sich zeigen. Die Verhandler waren schließlich vom Ziel getrieben, schnell zu einem Abschluss zu kommen. Und so umschiffte man fürs Erste etliche Klippen. An 61 Stellen im Text findet sich die Formulierung, wann wolle etwas "prüfen" um dann zu sehen, wie man weiter verfährt. An 39 Punkten ist davon die Rede, dass man eine Sache "anstrebe". Mit 33 Erwähnungen auch sehr beliebt: Man werde sich als Koalition für die eine oder andere Sache "einsetzen".

Solche Begriffe lassen völlig offen, ob am Ende etwas entschieden und durchgesetzt wird, und wenn ja, wer dabei die Oberhand behält. Der Koalitionsausschuss wird wohl in den kommenden fünf Jahren viel zu tun haben. Wie die Regierung bei Unstimmigkeiten mittels dieses Gremiums im Falle des Falles die Wogen glätten will, wird ganz am Ende des Koalitionsvertrags beschrieben.