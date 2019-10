René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das hätte übel ausgehen können für den neuen Freund einer 42-jährigen Frau in Rathenow. Als sie am Donnerstagabend mit dem 31-jährigen Lebensgefährten vor einem Supermarkt in der Brandenburger Straße auf den 34-jährigen Exfreund traf, zog der ein Beil aus seiner Jacke, um den jüngeren Mann zu attackieren.

Laut Polizeiangaben hätten nur das beherzte Eingreifen von Umstehenden und die Flucht des 31-Jährigen den Angriff verhindert. Im Supermarkt alarmierte er die Polizei, während sich davor der 34-jährige wehrte und erneut nach dem Beil griff. Kurz vor Eintreffen der Polizei schleuderte er das Beil auf das Dach des Supermarktes. Wegen der erheblichen Alkoholisierung (2,25 Promille) und nach Rücksprache mit einem Arzt, wurde der Mann vorläufig in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht.