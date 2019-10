Eva Loth

Reetz Reetz erhält eine Stiftung: die Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung zur Förderung des kirchlichen und kulturellen Lebens in Reetz.

Möglich wurde dies durch den kürzlich verstorbenen Erich Hahn. Da er keine Nachkommen hat, ließ er sein Vermögen dem Ort zukommen, in dem er fast sein ganzes Leben verbracht hat. Jetzt ist es an Testamentsvollstrecker Pfarrer Helmut Kautz, die eine besondere Verbindung hegten, alles Notwendige in die Wege zu leiten.

Wer war eigentlich Erich Hahn? Die meisten Reetzer kennen ihn unter seinem Spitznamen "Hahnepiepert". Die Erklärung ist ganz simpel. Erich Hahn bekam Stiefel vom Belziger Schuster Piepert. Stolz trug er sie. Auf die Frage woher die seien antwortete er: Von Piepert! So entstand der Spitzname.

Hahn war ein echter Reetzer, freundlich, kinderlieb, Frauenfreund, ein Bauer durch und durch. Mit schiebern hat er nie aufgehört, er konnte handeln, liebte Trecker und Pferde und hatte ein schelmisches Lächeln. So erinnert sich Pfarrer Helmut Kautz an ihn.

Erich Hahn wurde 1934 in Dessau als drittes von vier Kindern geboren. Zwei seiner Schwestern starben kurz nach der Geburt, die andere war behindert, kam in ein Heim und wurde Opfer des Euthanasie-Programms der Nazis. Hahns Vater war Soldat im Krieg. Bei einem Fronturlaub sagt er zu seinem Sohn: "Nun höre was Mutter dir sagt". So lange Ida Hahn lebte, hörte Erich Hahn auf sie und manche Frau wurde von ihr vergrault.

Der Verlust des Vaters bewirkte in ihm eine große Verlustangst, die ihn zum Sammler werden ließ. Er konnte nichts loslassen oder wegwerfen. Im Dorf erzählte man immer wieder die Geschichte, dass die Familie die weggeworfenen Pantoffeln von den Schinderkieten (Müllkippe) holte.

Erich Hahn musste früh seinen Mann in der Landwirtschaft stehen und hat sein Leben lang schwer und gern gearbeitet, immer hat er neben der Arbeit in der LPG Schweine gefüttert und Ziegen gehalten.

Erich Hahn war zweimal verheiratet. Allerdings war, solange seine Mutter lebte, kein Platz für eine Ehefrau im Haus. Seine letzte Frau taugte nicht für die Landwirtschaft, ging mit einem Bierbrauer fremd, so wurde er zweimal geschieden. Erich Hahn und seine Arbeitskollegen unternahmen immer wieder Versuche per Anzeige eine neue Frau zu finden. Ganze Stapel solcher Post finden sich in seinem Nachlass

Mitte der 70er Jahre stirbt seine Mutter. Er schafft wieder Pferde an. In dieser Zeit taucht Helmut Kautz erstmals mit seiner kleinen Schwester bei Erich Hahn auf. Die beiden freunden sich an. Der jetzige Pfarrer ist viel auf dem Feld, lernt eine Menge über Landwirtschaft, ist auch bei so mancher "Handelsreise" dabei.

Was Erich Hahn zum Verhängnis wird. 1982 will er sich scheiden lassen. Aber seine Frau zeigt ihn wegen Schwarzhandels an. Es kommt zur Hausdurchsuchung und Erich Hahn wird wegen illegaler Lagerung von einigen tausend Litern "Russendiesel" und dem Besitz unzähliger Reifen und Motoren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Einen Tag vor der Scheidung versucht sein Stiefsohn ihn mit einer Pistole zu erschlagen. Die Nachbarn finden Erich blutüberströmt mit zerrissenem Nachtgewand unter der Laterne vor seinem Haus vor. "Helmut ich lebe noch!" rief er dem Pfarrersjungen bei der ersten Begegnung nach dieser schaurigen Tat zu.