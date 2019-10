Roland Becker

Velten (MOZ) Im Kommunikationszentrum an der Viktoriastraße können am Sonnabend alle Veltener von 10 bis 16 Uhr an der Abstimmung zum ersten Bürgerhaushalt teilnehmen. Mitzubringen ist der Personalausweis. Kinder können abstimmen, wenn sie ihre Eltern mitbringen. Jeder Teilnehmer hat vier Stimmen, die er auf eines oder mehrere der 43 zur Abstimmung stehenden Projekte verteilen kann. Ausgezählt wird ab 16 Uhr.

Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben möchte, für den gibt es rund um die Abstimmung ein kleines Bürgerfest Kinder können sich an einer riesigen Murmelbahn und beim Schminken vergnügen. Auf der Bühne sorgen Schulen und Vereine für ein Programm. Und weil Warten aufs Ergebnis hungrig machen kann, gibt es Bratwurst, Kaffee und Kuchen.

Für den Bürgerhaushalt stehen 50 000 Euro zur Verfügung. Die gewählten Vorschläge werden im kommenden Jahr umgesetzt.