Neuruppin (MOZ) Beim denkmalgeschützten Neuruppiner Jahnbad gibt es einen gewaltigen Sanierungsstau. Rund 1 000 Euro pro Quadratmeter müssten investiert werden, so die Berechnungen des Planungsbüros Intep. Aus ihrem Haushalt kann die Stadt das nicht stemmen. Daher hofft sie nun auf private Investoren, die die Badeanstalt, die in Hand der Stadt bleiben soll, attraktiver machen. Wie sich das Jahnbad entwickeln könnte, haben Vertreter der Intep am Donnerstagabend vorgestellt. Doch die Abgeordneten von Bau- und Sozialausschuss hegen ihre Zweifel an dem Vorhaben.

Das Planungsbüro hat drei Varianten für die Zukunft des Jahnbads entwickelt. Die laut Intep wirtschaftlichste wurde am Donnerstagabend vorgestellt: Investitionen von 6,6 Millionen Euro würden nötig werden, um den multifunktionalen Campingplatz mit Caravan-Stellplätzen, Zeltmöglichkeiten, Arealen für Wohnmobile und Ferienhäusern sowie Steganlage zu bauen. Die Planer rechnen mit möglichen Jahreseinnahmen – ohne den Gastronomiebetrieb – von rund 750 000 Euro. Dem stehen prognostizierte Ausgaben inklusive Personalkosten von zirka 550 000 Euro gegenüber. Der Betrieb wäre ein Plus-Geschäft.

Ein zentrales Element soll eine Steganlage samt Liegeplätzen und Bootsvermietung sein. "Gedacht ist, das Gebiet von der Seeseite aus zu erschließen", so Tobias Wolf von Intep. Das sei auch für eine Gastronomie vor Ort wichtig. Ferienhäuser in Holzbauweise, Spiel - und Sportflächen sowie besagte Campingmöglichkeiten sollen dazu führen, dass der Vorplatz und das Gelände rund ums Jahnbad vollkommen verändert werden. Wolf und seinen Kollegen schwebten beim Erstellen des Konzepts 100 Wohnmobil-Plätze und rund 100 Plätze für Zelte vor. Dazu käme ein modernisiertes Jahnbad mit neuen Umkleideräumen, Schließfächern und Sanitäranlagen.

Von diesen Plänen zeigten sich einige Abgeordnete am Donnerstagabend vollkommen überrascht. Sie hegen Zweifel am Vorgehen der Stadt.