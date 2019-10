Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Seit Jahren tut sich nichts am historischen Gut Gentzrode nahe Neuruppin. Das denkmalgeschützte Gebäude verfällt zusehends. Jetzt kommt wieder etwas Bewegung in den Fall: In der vergangenen Woche gab es ein Gespräch zwischen den türkischen Investoren und Neuruppins Baudezernent Arne Krohn. Dabei wurde über Schritte gesprochen, wie die noch vorhandenen Teile des Guts bewahrt werden können.

Das betätigte Krohn während der gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Sozialausschusses am Donnerstagabend. "Die Eigentümer haben sich jetzt nochmal sehr intensiv mit der Aufgabenstellung befasst, wie die Gebäudesubstanz gerettet werden kann", so der Baudezernent. Die Investoren hätten ihm "verbindlich zugesichert", dass sie nun eine Firma damit beauftragen werden, ein Schutzdach für Gentzrode zu errichten. Auch "weitere Sicherungsmaßnahmen" sind von den Eigentümern angekündigt worden, so Krohn.

Innerhalb der nächsten Woche soll der Neuruppiner Baudezernent von den Besitzern des Gutes einen Zeitplan erhalten. "Ich hoffe, dass das alles so belastbar ist, dass ich Ihnen zu nächster Gelegenheit dann den neuen Verfahrensstand mitteilen kann", sagte Krohn zu den Mitgliedern der beiden Ausschüsse.

Nachdem die türkischen Investoren vor einigen Jahren angekündigt hatten, vor Ort einen großen Hotelkomplex errichten zu wollen, ist seit Langem nichts geschehen.