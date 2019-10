Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) In Brandenburg wird es noch drei Wochen dauern, bis klar ist, ob SPD, CDU und Grüne eine Koalition bilden. Nachdem am Freitag der ausgehandelte Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, haben nun die Parteigremien das Wort.

Bei CDU und Grünen beginnen Mitgliederbefragungen, deren Ergebnisse Mitte November vorliegen sollen. Bei der SPD entscheidet ein Parteitag am 15. November über "Kenia".

Bis dahin könne auch munter über das künftige Ministerpersonal spekuliert werden, witzelte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD). Denn erst kurz vor dem Parteitag werde das Team benannt. Klar ist, dass bei den Sozialdemokraten Kathrin Schneider (Verkehr), Jörg Vogelsänger (Agrar und Umwelt) und Karl-Heinz Schröter (Inneres) ihre Posten räumen. Denn diese Ministerien gehen an CDU beziehungsweise Grüne.

Als sicher gilt, dass Michael Stübgen neuer Innenminister wird. Darüber hinaus gehen auch das Justizressort und das Verkehrsministerium an die CDU. "Ich habe noch mit niemand gesprochen", sagte CDU-Verhandlungsführer Stübgen am Freitag. Bei den Grünen gilt als wahrscheinlich, dass Benjamin Raschke das Agrar- und Umweltressort übernimmt und Ursula Nonnemacher Gesundheitsministerin wird. Ihr Haus verliert den Bereich Arbeit, der zum Wirtschaftsministerium und damit an die SPD geht, bekommt aber den Verbraucherschutz dazu.