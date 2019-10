Matthias Haack

Neuruppin (moz) Seine Empfehlung ist ganz klar: "So früh wie möglich runter von der Autobahn." In den Händen von Thomas Krieglstein und seinem Team des Kreissportbundes (KSB) liegt wieder die größte Laufsportveranstaltung im Nordwesten Brandenburgs. Torpedierte vor zwei Jahren Sturmtief Herwart das gewohnte Prozedere des Laufes, so könnte es am Sonntag die unbändige Baulust auf der A 24, den Bundes- und Landstraßen sein, die Ärger hervorruft. Es kommt unter anderem zur Vollsperrung der Autobahn zwischen Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin-Süd.

Der Verkehr auf der Bundesstraße zwischen Dabergotz und Neuruppin ist von der Sperrung nicht betroffen, informierte das zuständige Amt. Allerdings ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Umleitungsstrecken zu rechnen. Der aus Richtung Hamburg kommende Verkehr wird bei Herzsprung abgeleitet und Richtung Kyritz über Manker zur Anschlussstelle Neuruppin-Süd geführt. Der aus Richtung Berlin kommende Verkehr wird beim Anschluss Neuruppin-Süd über Manker und Dabergotz zur Anschlussstelle Neuruppin geführt. Krieglstein: "Eine Vielzahl von Startern kommt aus Berlin. Denen könnte ein Chaos drohen."

Anhand der 337 Anmeldungen geht der KSB von einer ordentlichen Zahl der Starter aus, wohlwissend der Spätzünder, die das Schnüren ihrer Laufschuhe am Wetter ausrichten. Dazu zählt Horst-Dieter Kanwischer nicht. Der 79-Jährige startet als einer der Ältesten auf den acht Kilometern. Wo immer regional Volksläufe anstehen, er ist dabei.

Jüngste auf diesem "schnellen Kurs" ist Clara Willmann aus Wusterhausen mit 21 Lenzen. Der mehr als dreifachen Distanz stellt sich Klaus-Dieter Ernst. Er gehört zum Lupus-Team Zehdenick, kam voriges Jahr in 2:11 Stunden ins Ziel und damit noch 76 Minuten früher als der Letzte und der Besenwagen.