Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Bürgerinitiative gegen Gasbohren hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) darüber informiert, dass gegen ein Mitglied des Managements der Jasper Resources, Dr. Reinhard Gast, im Juli 2019 ein Strafbefehl ergangen sei. Die Vorwürfe lauteten auf Hochstapelei und Führen falscher Titel, weil sich Gast unberechtigter Weise als Professor ausgewiesen habe. Obwohl der Strafbefehl rechtskräftig sei, gebe sich Reinhard Gast immer noch als Professor aus. So heißt es auf der Internetseite von Jasper Resources: "Prof. Reinhard Gast ist einer der bekanntesten E & P Experten in Deutschland (zuvor ExxonMobil), Reinhard ist vertraut mit dem Paläozoikum in NW-Deutschland. In Zehdenick-Nord liegt sein Schwerpunkt auf der Geologie und der Auswertung seismischer Daten." Diese Aussagten schürten Zweifel an der Zuverlässigkeit des Management der Firma, heißt es in dem Schreiben an den Wirtschaftsminister. "Wir gehen davon aus, dass die Bergbehörde durch den Antragsteller getäuscht worden ist und dass der Erlaubniserteilung damit die rechtliche Grundlage fehlt", so BI-Sprecherin Ulrike Werner. "Wir bitten Sie daher, das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg anzuweisen, die Erlaubnis zur Aufsuchung zu widerrufen." Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat am Freitag nicht mehr auf eine Anfrage dieser Zeitung reagiert. Die BI ihrerseits hat dem Minister in der Anlage ihres Schreibens eine Reihe von Dokumenten angefügt, die den Strafbefehl dokumentieren sollen.

Darüber hinaus äußert die BI Zweifel an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Firma Jasper Resources. Die BI habe am 1. Oktober dem Wirtschaftsministerium eine Unterlagensammlung zum Firmengeflecht, Finanzen und angeblichen Investoren der Jasper Resources GmbH Zehdenick und der niederländischen Mutterfirma übergeben.