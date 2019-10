Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf/Neuruppin (MOZ) Wegen Drogenhandels in großem Stil ist der 31-jährige frühere Zühlsdorfer Tassilo K. am Freitag vom Landgericht Neuruppin zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Sein Gehilfe, der 28-jährige Berliner Maximilian T., bekam drei Jahre. Beide räumten in ihren Geständnissen ein, mit Cannabis in allen Varianten sowie mit Ecstasy-Pillen gehandelt zu haben. Beide Haftbefehle wurden außer Vollzug gesetzt. Damit besteht die Chance, dass die in Berlin gemeldeten Männer ihre Strafen im offenen Vollzug verbringen dürfen. Das ist in der Hauptstadt möglich.

Für die Freunde von Tassilo K. und Maximilian T. hatte das Urteil gegen die beiden Zühlsdorfer Drogendealer fast den Charakter eines Freispruches. Mit Konfetti und Küssen wurden die beiden jungen Männer nach der Aufhebung des Haftbefehls von der zehnköpfigen Gruppe vor dem Neuruppiner Landgericht empfangen.

Milde Urteile

In der Tat fiel das Urteil milde aus. Tassilo K. bekam als treibende Kraft vier Jahre Haft, sein Kompagnon drei Jahre. Sie hatten gestanden, von Zühlsdorf aus Drogen in großem Stil verkauft zu haben. Das hätte ihnen auch bis zu 15 Jahren Knast einbringen können. Das Gericht hatte dem früheren Zühlsdorfer Tassilo K. bei einem Geständnis ein mildes Urteil in Aussicht gestellt. Nach anfänglichem Zögern, angeblich aus Scham, räumte T. dann doch die Vorwürfe unumwunden ein. Zuvor hatte sein Kumpel ihn mächtig unter Druck gesetzt, weil er selbst alles ohne Umschweife gestanden und seinen Freund damit schwer belastet hatte.

Da ihnen die Vorsitzende Richterin Grit Burzer auch eine Haftverschonung gewährte, können die in Berlin gemeldeten Männer damit rechnen, ihre Haftstrafen in offenem Vollzug verbringen zu dürfen. Das Urteil entsprach auch in etwa der Forderung des Staatsanwaltes, der besonders den 28-jährigen Maximilian T. lobte, weil er bei seinem Geständnis "die Hosen runtergelassen" habe.

Den Angeklagten blieb auch angesichts der zahlreichen Beweise nichts anderes übrig als die Flucht nach vorne. Bei zwei Durchsuchungen des Mietshauses in der Zühlsdorfer Blumenaue wurden im März nicht nur acht Kilogramm Cannabis in verschiedenen Varianten gefunden, sondern auch 3 118 blaue Ecstasy-Pillen entdeckt. "Das entspricht insgesamt etwa 18 000 Konsumeinheiten", veranschaulichte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung die Dimension des Drogenhandels. Ob die Pillen im beschaulichen Zühlsdorf auch produziert wurden, blieb offen, obwohl diverse Zutaten und Werkzeuge in dem Haus gefunden wurden. Die Kammer glaubte Tassilo K. die Geschichte vom ominösen Ralf, dem er die Pillen geklaut haben will, nicht, konnte aber auch das Gegenteil nicht beweisen.

Therapie geplant

In seinem "letzten Wort" bedauerte Tassilo K., mit Drogen gehandelt zu haben. "Ich habe Scheiße gebaut und muss nun die Lorbeeren dafür ernten." Das soll übersetzt wohl heißen, dass er für seine Taten einstehen will. Der 31-Jährige will eine Drogentherapie beginnen.