Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadt Zehdenick opfert den für 2020 geplanten Ausbau der Exinstraße, um den kombinierten Geh- und Radweg in Klein-Mutz bauen zu können. Im ersten Haushaltsentwurf war es genau andersherum. Nach dem Protest von Bernd Gotthardt, Ortsvorsteher von Klein-Mutz, präsentierte die Stadtverwaltung zum Hauptausschuss am Donnerstag nun einen neuen Vorschlag.

Auf den 872 000 Euro teuren Ausbau der Exinstraße soll aus Kapazitätsgründen in der Bauverwaltung der Stadt im kommenden Jahr verzichtet werden und dafür das nur halb so teure Vorhaben in Klein-Mutz realisiert werden. Mit einer Gegenstimme haben die Mitglieder des Hauptausschusses den Haushaltsentwurf zum Beschluss an die Stadtverordnetenversammlung empfohlen, inklusive der Änderung.

Dabei hatte Norbert Gerth (SPD) noch versucht, die Stadtverwaltung umzustimmen, Angesichts der liquiden Mittel, für die die Stadt nun beträchtliche Strafzinsen an die Banken zahlen müsse, sei es doch sinnvoll, eine so teures Vorhaben wie den Ausbau der Exinstraße zu forcieren, zumal 80 Prozent der Summe in drei bis vier Jahren an die Stadt zurückfließen werden. Da es sich um eine Ersterschließung einer Anliegerstraße handelt, muss diese von den Grundstückseigentümer mitfinanziert werden.

Fachbereichsleiter Fred Graupmann machte aber klar, dass sein Fachbereich im kommenden Jahr personell nicht in Lage sein werde, mehrere Großprojekte auf den Weg zu bringen. Der Verwaltungsaufwand sei enorm. Die von Norbert Hasse (CDU) ins Spiel gebrachte Variante, externe Ingenieurbüros mit der Abwicklung von städtischen Investitionen zu beauftragen, fand nur sein Fraktionskollege Michael Schulze in Ordnung: "Lasst uns dafür Geld in die Hand nehmen." Zuvor beklagte sich Schulze über die Forderung von Norbert Gerth, die Verwaltung müsse mehr Investitionen realisieren. "Ich sehe nicht, dass wir mehr als 30 Prozent unserer Hausaufgaben erledigen werden", so Schulze und meinte damit die Investitionen in Höhe von sechs Millionen Euro, die im Haushalt 2020 eingeplant worden sind. "Wir haben überhaupt keinen Plan mehr. Es fliegt von rechts, es fliegt von links, von vorne und von hinten. Ich blicke schon nicht mehr durch", beklagte sich Schulze über immer neue Forderungen an die Verwaltung.

Scharfe Kritik an der Investitionsliste der Verwaltung übte Bernd Halle (WG Schorfheide): "Ich fühle mich verscheißert", sagte der Stadtverordnete und Ortsvorsteher von Kappe. Seit 2011 werde am Neubau des Gehweges in Kappe geplant. Und nun solle das Vorhaben in 2020 nicht realisiert werden, wobei es bislang immer geheißen habe, dass vorrangig Altprojekte abgearbeitet werden sollten. So könne und werde er dem Haushalt nicht zustimmen. Sein Appell an die Fairness verpuffte.