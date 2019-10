Christoph Müller

Potsdam (MOZ) Vincent van Gogh gehört, keine Frage, zum Dutzend der berühmtesten und besten Maler aller Zeiten. Schon wie er lebte, litt und starb, reicht zu Legenden-Ruhm. Kein Maler der Moderne – und sie beginnt unter anderen mit ihm – wird inzwischen so total erforscht und permanent irgendwo auf der Welt vor andächtigem Blockbuster-Publikum ausgestellt. Jetzt erstmals auch in Deutschland parallel gleich zweimal.

Und es empfiehlt sich, beide Ausstellungen anzuschauen. Beide erschließen sich den dauerausgestellten Künstler auf anderen Wegen und mit anderen Zielen. Im Städel in Frankfurt (Main) heißt die Ausstellung "Making van Gogh", in Potsdam könnte sie heißen "Van Gogh at Work".

Frankfurt bedient sich querbeet aller erreichbaren Werke des Künstlers und bringt es auf erstaunliche 50 Bilder. Im Potsdamer Barberini-Museum muss man sich mit 27 begnügen. Doch im Grunde ist fast jedes einzelne Gemälde und jede einzelne Zeichnung eine rare Kostbarkeit, die man gesehen haben zu müssen glaubt, um mitreden zu können.

Seine Stillleben, es sind mehr als 170, hat man bislang gern übersehen. Kennt man seine im dreistelligen Millionen-Bereich gehandelten Sonnenblumen wenigstens aus Abbildungen, ist man sich sicher, die schönsten Blumenstillleben der Welt gesehen zu haben. Es gibt sechs Stück.

Potsdam lockt nun mit der ersten Van-Gogh-Ausstellung, die sich dezidiert nur auf Stillleben einlässt. Und ups, es ist keine Sonnenblume dabei! Das wahnsinnige Knallgelb fehlt. Ein dick aufgetragenes Knallgelb, das er auch für seine schmerzhaft heißen Südfrankreich-Sonnen verwendet hat. Im Ansatz auch für Zitronen – und die gibt’s jetzt in Potsdam reichlich: zu fünft auf einem Teller samt zwei neben dem Teller, in einem randvollen Obst-Körbchen flankiert von einer Flasche, zusammen mit Orangen und Koniferenzweigen und einem blauen Paar Handschuhe. Leuchtkraft pur.

Nur zehn Jahre lang hat van Gogh gemalt. Stillleben gehörten immer dazu. Besonders in seiner frühesten, noch ziemlich ungelenk auf düsteres Braun setzenden Phase. Lange blieb er, Vorbilder der "Haager Schule" und des Impressionismus nacheifernd, künstlerisch konventionell. Sehr spannend ist es, in der chronologisch gehängten Ausstellung in Potsdam Bild für Bild nachzuvollziehen, wie sich daraus ein eigener Stil entwickelt. Eigentlich war es egal, was er malte. Es kam ihm nur auf das Wie an.

Für seine Stillleben setzte er zunächst die Tradition der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts fort. Also bedeutungsschwanger naturgetreu. Doch irgendwann genügte dies ihm nicht mehr und er löste langsam, aber sicher Formen und Farben auf. Deutung und Bedeutung der dargestellten Dinge, meist Blumen, erschlossen sich auch ohne Raum, ohne Grund und Hintergrund. Lange hakenartige Striche, ganz selten nur luftig hingetupfte Pünktchen nach Impressionisten-Art, zerlegten alles Wirkliche und Weltliche in diffuse abstrakte Licht- und Farbflächen.

Der veränderte malerische Ansatz führte so weit, dass das schönste der in Potsdam gezeigten Bilder die realistisch konturierten Trauben, Birnen, Zitronen, Äpfel und Blätter wie vom Winde verweht in einen dynamisch kreiselnden Bewegungsrausch taumeln lässt. Zwischen Himmel und Erde, ortlos flimmernd. Die meisten Stillleben sind aus der Draufsicht von oben gesehene Kompositionen, die von ihren Rändern her gesehen weg von der Mitte ins Abgeschnittene, Ausgeschnittene driften.

Zwiebel und Pfeife stehen für ihn

Symbolisch will er in den kühn perspektivisch verzerrten Bildern seiner späten Unglücksjahre gesehen werden: Eine brennende Kerze steht für seinen Freund Gauguin, er selbst ist eine grün sprossende Zwiebel und die Tabakspfeife, Bruder Theo wird auf dem Briefkuvert herbeizitiert, in der fragmentierten Flasche dürfte sich Alkohol befinden.

Das Ende naht. Aber nicht nur in Selbstporträts, Genre-Szenen und symbolisch aufgeladenen Landschaften inszeniert er expressiv seine psychischen Befindlichkeiten, sondern auch in vermeintlich harmlosen Stillleben. Kurz nach seinem einjährigen Klinikaufenthalt in Saint-Remy-de-Provence hofft er vermutlich, alles werde noch gut, und befreit sich mit nach vorn gekehrten weißen Kastanien-Blüten vor einem strahlend blauen Himmel, der freilich mit unruhig gezackten Strichen zerhackstückt scheint.

Christoph Müller ist Verleger, Kunstsammler und Mäzen. 2013 schenkte er dem Schweriner Museum seine Sammlung niederländischer Malerei, 2016 gab er seine Kollektion dänischer Kunst nach Greifswald.