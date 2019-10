Frankfurt (Oder) (MOZ) Legt man unterschiedliche Entwurfsversionen des Koalitionsvertrags nebeneinander, ist schnell zu erkennen, welch ein Krampflöser die spät beschlossene Neuverschuldung schließlich war.

Noch Anfang dieser Woche standen Dutzende Punkte unter Finanzierungsvorbehalt. Groß war zum Beispiel der Dissens bei der Höhe der Mittel für neue Radwege. SPD und CDU hielten dafür jährlich zehn Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für ausreichend, die Grünen pochten auf 25 Millionen Euro. Im Vertrag stehen nun 20 Millionen Euro, wohl auch Dank des Eine-Milliarde-Euro-Kredits, den man sich kurz vor dem Start der Schuldenbremse genehmigt.

So ergibt dann auch der am Freitag von Grünen-Verhandlungsführerin Ursula Nonnemacher demonstrativ gleich zweimal gesagte Satz Sinn, dass "heute alle als Gewinner vom Platz gehen". Die Neuverschuldung ist der Preis dafür, dass Brandenburg schnell eine handlungsfähige Regierung bekommt. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der ausgehandelte Vertrag bei den entsprechenden Gremien der Parteien durchfällt. Und viele Menschen im Land werden die angekündigten Investitionen als Aufbruchssignal empfinden. Das ist gut.

Die Frage ist, wie lange eine vor allem auf Geld gebaute Beziehung hält. Ja, es war beeindruckend, wie uneitel und geräuschlos in den vergangenen acht Wochen verhandelt wurde. Und vieles im Vertrag klingt gut. Aber wie belastbar sind die schönen Worte etwa zu Verkehr, Internet und der Entwicklung des ländlichen Raums? Was wird aus den ganzen Absichtserklärungen und Formelkompromissen, man werde dies und das erstmal "prüfen" und dann weitersehen?

Hier kann es schnell zu Enttäuschungen und zu Konflikten kommen. Das ist normal. Die große Frage ist dann, ob "Kenia" das aushält, wie die in der Regierung unerfahrenen CDU- und Grünenpolitiker mit Krisen umgehen.

Klar ist: Es wird spannend. Beispielhaft muss man sich nur das Agrar- und Umweltressort anschauen. Dort gab es in den vergangenen zehn Jahren einen großen Reformstau. Nun muss es ganz schnell gehen: Ein neues agrarpolitisches Leitbild soll her, eine Nutztierstrategie, ein Öko-Landbau-Aktionsplan, ein Konzept für mehr regionale Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft und nicht zu vergessen ein neuer Ansatz der Veterinärämter bei der Überprüfung von Verstößen gegen den Tierschutz. Hier können die Grünen gestalten. Mal sehen, was ihnen innerhalb von fünf Jahren gelingt.

Offen ist auch, wie die Macht-Arithmetik innerhalb der Koalition funktionieren wird. Die SPD hält in der noch einmal gestärkten Staatskanzlei die Fäden in der Hand. Wie werden sich die kleineren Partner hier behaupten können? Und wie positionieren sich die bei der Wahl arg gebeutelten Christdemokraten in der Koalition, aber auch im Landtag etwa in der Auseinandersetzung mit der AfD um konservative Wähler?

Die "Kenia"-Verhandler haben seit dem 1. September vieles richtig gemacht. Ob daraus ein wirklicher Neuanfang wird, ist offen. Dem Land Brandenburg stehen auf jeden Fall spannende Jahre bevor.