Frankfurt (Oder) (MOZ) Von latentem Alltagsantisemitismus spricht der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Das war Monate vor dem Anschlag von Halle.

Anlass war ein 86 Seiten umfassender Report zu Antisemitismus in Brandenburg, in dem ernüchternde Zahlen stehen: 14,6 Prozent der befragten Brandenburger meinten, "Juden haben in Deutschland zuviel Einfluss".

Da wundert es nicht, dass die Zahl der antisemitischen Straftaten deutlich angestiegen ist. Mal ist es eine zerbrochene Schweinefigur vor dem Eingang eines jüdischen Friedhofs, mal Hakenkreuzschmierereien in der Nähe jüdischer Einrichtungen oder eine Jüdin, die in einem Supermarkt als "jüdische Prostituierte" beschimpft wird.

Polizei und Innenministerium tun gut daran, nicht nur verbal Sicherheit zu garantieren, sondern den Worten auch Taten folgen zu lassen. Es kann natürlich nicht die Lösung sein, jüdische Einrichtungen zu einem Hochsicherheitstrakt auszubauen. Antisemitismus fängt in den Köpfen an – und kann auch nur dort enden. Sonst wiederholt sich Halle irgendwann.