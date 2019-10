Fliegt hoch: Luftballons in den Farben des Vereins ließen die SV Victoria Seelow-Nachwuchskicker Leon (9), Rocco (9) und Fiodor (10, v.l.), zur Übergabe des Sozialgebäudes in den Himmel steigen, beobachtet auch von E-Junioren-Trainer Daniel Münch (r.). © Foto: Matthias Lubisch

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Tolle Umkleidekabinen mit nagelneuen Ausstattungen, hochmoderne Sanitäranlagen, Räume für Schiedsrichter und ein großer Clubraum, behindertengerechte Zugänge sowie ein großer neuer Parkplatz – der EWE-Sportplatz in der Robert-Koch-Straße ist eine ansprechende Sportstätte geworden. Am Freitag haben die Victorianer im Beisein von Vertretern der am Bau beteiligten Firmen sowie vieler Gäste den Komplex offiziell in Besitz genommen. Roland Bienwald, Präsident des 430 Mitglieder zählenden Vereins, dankte allen, die das Werk vollbracht haben.

930 000 Euro Gesamtkosten

Binnen zwölf Monate wurde der alte Trakt komplett um- und wurde angebaut. Firmen der Region hätten eine sehr gute Arbeit geleistet, lobte Bienwald. "Die Zusammenarbeit war echt super und das trotz laufendem Trainings- und Wettkampfbetrieb", betonte er. Für alle Firmen hatten die Victorianer Geschenke zusammengestellt: Meisterbetrieb Martin Giering, Elektro Lothar Krautzig, Heizung, Lüftung Sanitär Hans-Jörg Stanke, Erich Jaß Hoch - und Tiefbau, Tischlerei Müller, Malermeister Lutz Mielke, Metallbau Dieter Fröhlich, Werbecenter Oliver Kroel, Planungsbüro pro3 (Gesamtplanung) mit Baubetreuer Torsten Horn, Landschaftsarchitekturbüro Andreas Kittner sowie Ingenieurbüro Knorr.

2018 hatte der Verein von Agrarminister Jörg Vogelsänger einen Förderbescheid über 611 989 Euro aus Leader-Mitteln erhalten. 930 000 Euro kostete das Gesamtprojekt. Den Eigenanteil bewilligten die Stadtverordneten. An sie und die Verwaltung ging ein besonderes Dankeschön wie auch an die unmittelbaren Nachbarn, die Arztpraxis Teuer und Christina Kloke. Sie hätten zum Teil unerträglichen Lärm ertragen müssen und doch immer Verständnis gezeigt, so Bienwald. Christina Kloke erklärte, warum. "Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie viele Kinder und Jugendliche hier eine sinnvolle Freizeit verbringen."

Roland Bienwald verhehlte jedoch auch nicht den Frust, der angesichts einer zu bewältigenden Bürokratie immer wieder aufgekommen sei. Ohne die Unterstützung der Sparkasse, die die Vorfinanzierung sicherte, sowie die Mitwirkung von Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger hätte Victoria das Projekt nicht durchziehen können. Für einen Verein sei das Bürokratiemonster bei einem aus dem EU-Interreg-Fonds geförderten Vorhaben kaum zu bewältigen. "Ihr habt es aber geschafft", würdigte Landrat Gernot Schmidt. Es sei in der Tat schwierig, Mittel zu akquirieren. "Ihr habt gezeigt, dass es möglich ist, wenn man sich bewegt und viele zusammen agieren." Er sei stolz auf das Geschaffene. Seelow setze damit erneut ein wichtiges Signal. Das bekräftigte auch Bürgermeister Jörg Schröder. Mit Bauvorhaben wie diesem sichere die Stadt nicht nur Vorhaben zur Daseinsvorsorge auch für das Umland, sondern sichere auch Arbeitsplätze in Firmen der Region.

Kirschen lobt Roland Bienwald

Siegfried Kirschen, Ex-Präsident des Landesfußballverbandes, zog symbolisch den Hut vor den Seelowern. Es gebe zwei Personen im Land, die seit Jahrzehnten Enormes für den Sport leisten, einer davon sei Roland Bienwald. "Victoria ist der Verein, der in Brandenburg im Fußball das Spitzenniveau mit bestimmt", sagte er. Seelow spiele höherklassig als Traditionsvereine wie die aus Schwedt, Frankfurt oder Eberswalde. Dies sei maßgeblich dem unermüdlichen Wirken des Victoria-Präsidenten zu verdanken.

Der Gelobte machte denn auch deutlich, dass weitere Herausforderungen warten. Der Kunstrasenplatz und die Flutlichtanlage am EWE-Sportplatz sind fast 17 Jahre alt. Beides müsse in den nächsten beiden Jahren erneuert werden, um den Anforderungen an einen Spielbetrieb zu genügen. Verein, Stadtverordnete und Verwaltung stünden jetzt vor der Aufgabe, gemeinsam eine Lösung finden.