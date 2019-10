Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Seit wenigen Tagen steht vor dem städtischen Sozialzentrum (OPS) am Plac Wolnosci 17F ein Foodsharing-Kühlschrank, der erste in der Doppelstadt. Alle, die Lebensmittel in ungeöffneter Verpackung mit gültigem Haltbarkeitsdatum übrig haben, können sie dort ablegen. Alle, die Essen brauchen, können es sich selbstständig herausnehmen. "Heute morgen lagen noch Champignons und Götterspeise drin", sagt OPS-Leiterin-Monika Cichecki als sie zum Feierabend nachsieht. Der Kühlschrank werde gut genutzt. Geöffnet hat er werktags von 7 bis 18 Uhr.