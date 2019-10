Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die im November 2018 errichtete überdachte Sitzgelegenheit ist längst zum Politikum geworden. Zuletzt haben Anwohner die Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend genutzt, um sich über ruhestörenden Lärm nicht nur an den Wochenenden, über Berge an Zigarettenkippen, über Glasscherben und über den ihrer Ansicht nach massiv um sich greifenden moralischen Verfall zu beklagen, der von den regelmäßigen Nutzern des Treffs ausgehe. "Unsere Lebensqualität ist erheblich beeinträchtigt", betonte zum Beispiel Dagmar Liebschwager, deren Wohnhaus in der benachbarten Schulstraße steht. Der einst so idyllische Park verkomme mehr und mehr. Inzwischen sorge sie sich um das gesamte Wohngebiet.

Ein weiterer Anwohner, der sich vor den Stadtverordneten zu Wort gemeldet hat, aber seinen Namen nicht in der Zeitung gedruckt sehen will, sprach davon, dass ihn die aus riesigen Lautsprechern dröhnende Musik nach einem langen Arbeitstag fix und fertig mache. "Die Bässe wummern selbst durch geschlossene Fenster", betonte er.

Kontrollen durch Polizei

Die Liste der Vorwürfe gegen die Nutzer der Jugendhütte ist lang. Der Treff sei ein Drogenumschlagplatz, berichtete der Anwohner weiter. Nicht umsonst werde der Treff in Finow mittlerweile "Kifferbude" genannt.

Zu präsent noch ist ein Vorfall von Mitte September, der im Stadtteil wie ein Lauffeuer die Runde machte: Ein unter Drogen stehender Jugendlicher habe mehrere Schulkinder mit einer Waffe bedroht, hieß es damals. Zwar relativierte die Polizei das Gerücht schnell: Es habe sich um einen 15-Jährigen gehandelt, der mit einer Softairwaffe herumgefuchtelt und keineswegs berauscht gewirkt habe.

An der Stadtverordnetenversammlung hat zufällig Jens Starigk, der Leiter der Polizei-Inspektion Barnim, teilgenommen. "Eberswalde hat kein Drogenproblem. Dennoch gibt es auch hier Konsumenten und Dealer. Darauf sind wir eingestellt und darauf reagieren wir", betonte er.

Für Montag, 18 Uhr, seien Jugendliche und Anwohner zu einem letzten Versuch ins Rathaus eingeladen, gemeinsam den Generationskonflikt zu lösen", kündigte Jan König an, der in Eberswalde als Bildungs- und Kulturdezernent in der Verantwortung steht. Der Vertreter der Stadtspitze erinnerte daran, dass er bereits Mitte September den Vorschlag unterbreitet hatte, die Jugendhütte auf die Waldsportanlage zu verlegen. Die Politik habe darauf gepocht, zunächst weitere Anstrengungen zu unternehmen, den derzeitigen Standort zu erhalten.

Schulleiter versteht Anwohner

Die Beschwerden über die Jugendhütte sind Karsten Boldt, dem Direktor der Grundschule Finow, nur zu bekannt. "Ich verstehe die Anwohner", sagt er. Am Nachmittag, wenn der Hort den Spielplatz nutze, fühlten sich die Kinder manchmal nicht mehr wohl. "Und nicht selten finden wir am Morgen Scherben auf dem angrenzenden Schulhof", betont der Direktor, der jedoch eindringlich davor warnt, alle Jugendlichen über einen Kamm zu scheren. Es seien einige wenige, die sich ständig daneben benehmen und der friedlichen Mehrheit Probleme bereiten würden. Mittlerweile gehe er davon aus, dass es der beste Weg wäre, die Jugendhütte umzusiedeln. Bevor der Treff errichtet worden sei, hätten vor allem Familien den Spielplatz in Beschlag genommen.