Klaus D. Grote

Oberhavel (MOZ) Von den Vereinbarungen der designierten Regierungsparteien SPD, CDU und Grüne soll auch Oberhavel profitieren. Vor allem der Ausbau der B96 könnte jetzt beschleunigt werden, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler, der zur Haupverhandlungsgruppe seiner Partei gehörte. "Das Thema werde ich bei meinem ersten Besuch der neuen Ministerin oder des neuen Ministers sofort ansprechen", so Feiler. Sein Vorteil: Die CDU kümmert sich künftig um die Infrastruktur im Land.

Die drei Parteien haben sich auf deutlich höhere Ausgaben für Straßen, Schienen und Radwege geeinigt. Für die Umsetzung soll es mehr Personal im Landesbetrieb Straßenwesen geben, erklärte Feiler. "Wir müssen aber auch die Planung beschleunigen. Das will auch der Bund." Er sei auch zufrieden mit den Ergebnissen zu Wirtschaft und Energie, dazu verhandelte Feiler mit. Der Braunkohleausstieg entspreche den Zielen des Bundes. Für Windkraftanlagen werde es einen Mindestabstand zu Siedlungen und ein Verbot zur Aufstellung in Mischwäldern geben. Er wolle für den Vertrag werben, sagte Feiler. Erstmals können CDU-Mitglieder vom 1. bis 13. November über den Vertrag abstimmen. Ein Landesparteitag trifft danach die Entscheidung.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann betonte die erzielte Einigkeit zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. "Das vergrößert die Chancen für einen Wiederanschluss Liebenwaldes an das Bahnnetz." Auch ein Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn nach Oranienburg werde möglich. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Heiner Klemp sagte aber auch, dass es schwierig werde, konkrete Verbesserungen innerhalb einer Legislaturperiode zu erreichen, weil Planung und Umsetzung länger bräuchten. Das bedeutet konkret, dass die S-Bahn nach Velten wohl auch in fünf Jahren noch nicht fährt. Allerdings sind sich die Koalitionspartner einig, dass sie fahren soll.

Vereinbart wurde zudem eine weitere personelle und technische Stärkung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. "Das ist dringend notwendig, um Oranienburg noch schneller bombenfrei zu machen", sagte Lüttmann.Wichtig sei ihm auch die Stärkung der Brandenburgischen Gedenkstätten sowie die Unterstützung der anliegenden Kommunen. Oranienburg kann also auf Unterstützung bei der lange diskutierten Lenkung der wachsenden Besucherströme bekommen.

Nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags war am Freitag aus den beteiligten Parteien viel Begeisterung zu vernehmen. "Das ist ein Vertrag, über den man nicht meckern kann", sagte Oberhavels Juso-Vorsitzende Annemarie Wolff aus Velten, die an den Koalitionsverhandlungen teilnahm und das Ergebnis am Freitag bereits mit dem SPD-Nachwuchs diskutierte. Wichtig sei ihr der vereinbarte bessere Personalschlüssel für Krippen und Kitas sowie die Polizeibeauftragten für Bürger und für Polizisten. Vereinbart worden sei auch eine Mindestvergütung für Azubis im Vergabegesetz sowie die Prüfung eines 365-Euro-Tickets für den ÖPNV.

Julia Schmidt aus Borgsdorf nahm für die Grüne Jugend an den Koalitionsverhandlungen teil und ist nach deren Abschluss erschöpft und zufrieden zugleich. "Es gab einen ziemlichen Druck, so viel aus unserem Programm umzusetzen wie möglich." Das sei aus Sicht der Grünen gelungen. Der Koalitionsvertrag sei ein "gemeinsames Projekt". Vereinbart worden sei, den Anteil von Fuß-, Rad-, Bus- und Schienenverkehr von 40 auf 60 Prozent zu erhöhen. "20 Millionen Euro sollen zusätzlich für neue Radwege ausgegeben werden", sagte Julia Schmidt. Sie werde in ihrer Partei für Zustimmung zum Vertrag werben. Und sie sei zuversichtlich, dass dies gelinge. Die Grünen fragen ihre Mitglieder per Urabstimmung und informieren in den Landkreisen über den Koalitionsvertrag sowie über die Besetzung zweier Ministerposten: in Oranienburg am 2. November um 16 Uhr im Restaurant Margvelani in der Mittelstraße 18.