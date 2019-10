So werden sie aussehen: die neue Evangelische Grundschule und die Kindertagesstätte an der Ladeburger Chaussee. Die Gebäude sollen Ende 2020 eröffnet werden. © Foto: Sergej Scheibe

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Vor zehn Jahren wurde die Evangelische Grundschule in Bernau eröffnet. Drei Lehrerinnen und Erzieherinnen betreuten damals 25 Kinder. Nun, im Jahr 2019, lernen 150 Mädchen und Jungen in dem Gebäude an der Ladeburger Chaussee, umsorgt von 24 Lehrern und Erziehern. Das Gebäude platzt aus allen Nähten, auch, weil die Grundschule am Rollberg mit in das Haus einzog.

"Dieses Jahr ist ein Jahr der Jubiläen und Neuanfänge", stellt Bernaus Pfarrerin Konstanze Werstat am Freitagnachmittag vor hunderten Kindern und Erwachsenen fest, die sich zum ersten Spatenstich für ein neues Schulgebäude unweit des alten an der Ladeburger Chaussee eingefunden haben. Die Festlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen der St.Marienkirche liegen ebenso hinter der Kirchengemeinde wie die Grundsteinlegung für deren neues Gemeindezentrum. Der erste Spatenstich für die neue Schule mit angeschlossener Kindertagesstätte ist ein weiterer Höhepunkt im Leben der Bernauer Christen. "Gott möge dieses Haus mitbauen. Sein Segen möge über diesem Bau liegen", wünscht Konstanze Werstat.

Kita erhält 134 Plätze

Die Pläne der Hoffbauer-Stiftung für einen Schul- und Kita-Neubau sind an die sieben Jahre alt. Die Idee, Kinder von 0 Jahren bis zum Ende der 6. Klasse an einem Standort nach einem einheitlichen pädagogischen Konzept zu betreuen, ist bislang einmalig in Bernau. Die Kita wird 134 Plätze haben.

Die evangelische Grundschule begreife sich als eine "gute Ergänzung in der Bernauer Schullandschaft", sagt der stellvertretende Schulleiter. "Wir wollen einen gemeinsamen Beitrag zum Leben in der Stadt leisten."

Frank Hohn, Vorstandsvorsitzender der Hoffbauer-Stiftung, ist über Bernau des Lobes voll. Insbesondere Bürgermeister André Stahl (Linke) habe man viel zu verdanken, sagt er. "Herr Stahl ist ein Machertyp", lobt Hohn. Die Stadt Bernau hat nicht nur das Grundstück zur Verfügung gestellt, sondern gibt auch eine Million Euro für den Neubau dazu. Denn die wachsende Stadt, so erklärt der Rathauschef wenig später, habe natürlich ein Interesse an einer funktionierenden Infrastruktur und daran, dass es für Eltern eine Wahlmöglichkeit gebe zwischen staatlichen Schulen und Einrichtungen freier Bildungsträger. Als Geschenk für die evangelische Grundschule hat Stahl einen Apfelbaum mitgebracht. Auch damit erfreut er Frank Hohn. "Das ist gute lutherische Tradition, einen Apfelbaum zu pflanzen", bemerkt er anerkennend.