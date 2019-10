Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Als architektonischen Hingucker gelobt oder als "Rostlaube" verpönt haben die Bad Freienwalder den futuristischen Kubus, um den das ehemalige Postgebäude ergänzt werden sollte. Der Betonbau mit der vorgerosteten Cortenstahl-Fassade sollte einen Lesesaal und das Stadtarchiv beherbergen. Dazu kommt es wohl nicht. Denn die Stadtverordneten haben am Donnerstagabend mit 12:10 Stimmen den Anbau abgelehnt. Grund sind aber nicht das Aussehen des modernen Gebäudes, sondern die Gesamtkosten des Bauprojektes, die aktuell auf knapp sieben Millionen Euro geschätzt werden.

Große Widersprüche

"Für mich gibt es zwei große Widersprüche", sagte Detlef Malchow, Vorsitzender der Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/Wählergemeinschaft Inselgemeinden. Es gebe eine Disproportion bei den Flächen. Weil mehr Quadratmeter an Dritte, die Stephanus-Stiftung vermietet werden sollen, als die Stadt selber genutzt hätte, steige der Rückkaufwert des Gebäudes. "Zweitens wurden die Kosten gegen die Wand gefahren", sagte Malchow. Zuerst sei die Stadt von 2,5 Millionen Euro ausgegangen, dann waren es 4,9 Millionen Euro und kurz danach sprangen die Kosten auf 6,9 Millionen Euro. Zu den Baukosten gesellen sich seiner Darstellung nach noch die Kosten für die Inneneinrichtung. Bisher habe ihm niemand sagen können, wie hoch der Rückkaufwert sei.

Das Gebäude ist zwar im Eigentum der Stadt, wird aber treuhänderisch vom Sanierungsträger DSK-Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG. verwaltet. Das hat den Vorteil, dass die förderfähigen Kosten hundertprozentig gefördert werden. Der Anteil der Stadt hätte 1,2 Millionen Euro betragen. Nach Ablauf einer Frist hätte die Stadt das Gebäude für einen bestimmten Wert von der DSK zurückkaufen müssen. Doch dieser Betrag ist eine Unbekannte, auf die sich die Mehrheit der Stadtverordneten nicht einlassen wollte. Auch AfD-Fraktionschef Lars Günther kritisierte das Verfahren als "fahrlässig" für den städtischen Haushalt. Seine Kritik richtet sich auch an die angedachte in Höhe von 3,50 Euro pro Quadratmeter Miete, die die Stadt angesetzt hatte. Sie sei zu niedrig. Damit könne die Stadt kaum Rücklagen für den Rückkauf bilden. Die Diskussion laufe seit Anfang der 2000-er Jahre, sagte Marco Büchel (Linke), Befürworter des Projekts. "Mut haben wir mit dem Neubau des Feuerwehrgebäudes bewiesen, hier haben wir die städtebauliche Chance, einen Anlaufpunkt für jung und alt zu schaffen", erklärte der Fraktionschef der Linken. Über Architektur sei zu allen Zeiten gestritten worden, kommentierte er den Streit um den Archivbau.

Jetzt seien noch Fördermittel da, um solche Projekte zu stemmen, betonte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Die Stadt habe mit Post, Kurmittelhaus und Kurtheater tatsächlich schwere Brocken vor sich. Evelyn Faust (Grüne) sprach sich für das Projekt aus. Sie verstehe den Bau als Bildungsprojekt für Kinder und Erwachsene. Die Stadt erleide einen Imageverlust und müsse 200 000 Euro Fördermittel für die Planung zurückzahlen, zeigte sich Bürgermeister nun enttäuscht.