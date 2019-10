MOZ

Woltersdorf (MOZ) Aus dem Kinderbuch "Herr Oskar und das Zirr" stammt ein Teil der Illustrationen, die der Kulturkreis von Sankt Michael ab Sonntag in der Woltersdorfer Kirche zeigt.

Künstlerin und Grafikerin Barbara Schumann (rechts), die hier mit Siegfried Kober vom Kulturkreis einen Rahmen mit Zeichnungen aus eben diesem Kinderbuch an die Kirchenwand hängt, hat früher auch die Kinderzeitschrift "Bummi" illustriert. Lebendig, fröhlich, skurril sind die Figuren von Barbara Schumann, die von Sonntag bis zum 15. Dezember zusammen mit einigen grafischen und karikaturistischen Arbeiten in Woltersdorf zu sehen sind. Die Vernissage findet am Sonntag um 16 Uhr in der Sankt Michael-Kirche Woltersdorf statt.