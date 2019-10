Elke Lang

Erkner (MOZ) Was fällt einem zuerst ein, wenn es um den Tanz an der Stange geht? Wer da an eine Bar denke, der liegt zumindest diesmal falsch. Das stellte am Freitagabend in der Dritten Bechstein-Revue des Carl Bechstein-Gymnasiums das Moderations-Team, bestehend aus Marit Huchatz, Jette Mai, Lucy Wieczorek und Camillo Vollmer, klar: Der Tanz an der Stange ist mittlerweile eine seriöse Sportart, die akrobatische Körperbeherrschung sowie Kraft besonders in Arm- und Bauchmuskeln erfordert.

Jette Scheibe und Jette Schade aus der Klasse 6 L traten sofort den Beweis mit ihrem Pole Dance nach der Musik von "The Greatest Show" von John Debney an. Kaum zu glauben, dass sich die Mädchen alles selbst mit Hilfe des Internets in ihrer Freizeit beigebracht haben.

"Getreu unserem Schulmotto ‚Kultur, Werte, Persönlichkeit‘ wollen wir mit unserer Revue Talenten eine Chance geben, die außerhalb der Schule Erfolge erreichen, welche sie sonst ihren Mitschülern nicht zeigen können", erklärte Lehrer Jörg Michael Schulze als Projektverantwortlicher. So konnten sich Schüler am Anfang des Schuljahres für die Teilnahme melden. Mitte September begann dann das Casting, und Jörg Schulze stellte zusammen mit den Moderatoren das Programm zusammen. Dabei legte er Wert darauf, dass für das Projekt so wenig wie möglich Schule ausfiel. Es gab nur eine Durchlauf- und eine Generalprobe.

Großer Applaus vom Publikum

Was herausgekommen ist, kann sich sehen lassen. Die voll besetzte Aula, in der die Revue das zweite Mal stattfand – die erste wurde in der Stadthalle aufgeführt – tobte und jubelte ob der tollen Leistungen. Auch wenn mal etwas nicht so exakt war, es gab für jeden den verdienten brausenden Applaus. Schließlich standen die meisten, die als Solisten, im Duo oder als Trio auftraten, das erste Mal auf einer großen Bühne. Nur die Tanzgruppen waren von der ersten Revue an dabei. Einen Höhepunkt bildete die klassenübergreifende, leistungsstarke und gleichzeitig schöne Turn-Show, die von der Zwölftklässlerin Lea Saborowski mit Gymnasiasten, die Mitglieder der SG Chemie Erkner sind, zusammengestellt wurde. Die 14 Programmnummern der Bechstein-Revue zeigten eine große Vielfalt von Akrobatik, ein bisschen Magie, Poetry Slam, Tanz und Musik, wobei Letztere sehr stark vertreten war.

"Ja, wir fühlen uns Carl Bechstein verpflichtet und haben einen starken Fachbereich Musik mit sehr engagierten Lehrer", ist der Projektverantwortliche stolz. Den allergrößten Applaus allerdings erhielt Julia Hirt aus der 12 c mit Spoken Word: "Ich weiß es, aber ich fühle es nicht". Mit dem, was sie vortrug und wie, erreichte sie überzeugend Jung und Alt, hat das doch schon jeder mal erlebt: Liebesschmerz und das verzweifelte Bemühen, damit fertig zu werden.

Carl Bechsteins Vermächtnis, so Jörg Michael Schulze, ist auch sein soziales Engagement. Die Lehrerinnen Martina Thüne und Sabine Tietze hatten sich wieder für die "Charity" verantwortlich gefühlt. Aus Kartenverkauf und Spenden können sie wieder mindestens je 500 Euro an ein Schul- und Patenschaftsprojekt in Peru und an das Kinderhospiz "Haus Sonnenhof" der Björn Schulz Stiftung in Berlin-Pankow übergeben.